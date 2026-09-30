Virginia Troconis sienta cátedra de elegancia con la falda midi de Coosy que transforma el armario de otoño

Virginia Troconis (45 años) ha vuelto a convertirse en el mejor referente de estilo para quienes buscan estilismos de invitada o de diario con una sofisticación sin esfuerzo.

En su reciente aparición pública -de la que no ha dudado en presumir a través de los stories de su perfil oficial de Instagram-, la empresaria ha acaparado todas las miradas gracias a una prenda de abrigo y volumen impecable: una falda midi en color negro firmada por la firma Coosy.

Se trata del modelo Vercher Negro, una propuesta valorada en 160 euros que destaca por su capacidad para estilizar la figura y por su marcado carácter versátil.

Troconis demuestra una vez más su habilidad para detectar los tesoros del diseño nacional que combinan patronaje cuidado, atemporalidad y máxima elegancia.

Confeccionada en un inmaculado y sobrio tono negro, la falda destaca por su capacidad para adaptarse a múltiples registros estilísticos.

La falda de Virginia Troconis. Redes Sociales

Tal y como detallan desde la firma sobre la concepción de la prenda, "la falda Vercher de Coosy es una pieza sofisticada y atemporal diseñada para elevar cualquier look con elegancia". El gran atractivo de esta propuesta reside en su talle e ingeniería de costura.

"Su silueta midi de volumen estructurado y cintura alta favorece la figura, aportando movimiento y un acabado impecable que la convierte en una opción perfecta tanto para eventos especiales como para estilismos más urbanos con un enfoque refinado", señalan sus creadores.

Troconis ha sabido aprovechar el corte limpio de la falda para construir un atuendo equilibrado que potencia la zona de la cintura.

"Con un diseño limpio y femenino, esta falda midi elegante para mujer destaca por su versatilidad, permitiéndote combinarla con tops ajustados, blusas especiales o prendas más minimalistas para crear looks de invitada, cenas o celebraciones con un aire contemporáneo", añaden desde la web.

Se trata, en definitiva, de "una prenda con carácter, pensada para quienes buscan fondo de armario con diseño y sofisticación".

Coosy: el fenómeno gallego

La elección de Virginia Troconis no es casual, sino que responde al arraigo de Coosy dentro del panorama de la moda contemporánea en España.

Modelo luciendo la falda. Redes Sociales

Fundada en Pontevedra en el año 2011 por la emprendedora Virginia Pozo, la firma nació con la vocación de ofrecer alternativas frescas, coloridas y con personalidad para los eventos de fiesta y la vida cotidiana.

Lo que arrancó como una modesta tienda multimarca e iniciativa digital se transformó rápidamente en un próspero imperio de moda de autor con talleres propios y presencia en las principales capitales del país.

Apostando fuertemente por la producción local, los patrones femeninos y las prendas versátiles -capaces de reinventarse según los accesorios elegidos-, Coosy se ha establecido como una cita obligada para celebridades, 'influencers' y la realeza.