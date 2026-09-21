Paula Echevarría triunfa en el concierto de Shakira con un 'total look' de Primark: body blanco 'low cost' de solo 9 euros

Paula Echevarría (49) ha brillado, una vez más, con luz propia con uno de sus últimos estilismos.

La asturiana, convertida desde hace años en una de las referentes de estilo más influyentes de nuestro país, ha vuelto a demostrar que no hace falta desembolsar grandes sumas para conseguir un estilismo de concierto impecable, cómodo y con un toque glam.

Para acudir al segundo show de Shakira en Madrid, la actriz apostó por un acertado total look de firmas asequibles donde la prenda estrella no superaba los diez euros.

El eje central del estilismo de Paula fue un básico de armario perfecto para el entretiempo: un body blanco de escote cuadrado de Primark.

Paula Echevarría. @pau_eche

Body con tirantes anchos

Se trata de una pieza ceñida, con tirantes anchos y cierre con botones a presión en el bajo que destaca por su versatilidad y su patronaje elegante, capaz de estilizar la silueta de forma inmediata.

Con un precio imbatible de 9 euros, este body se posiciona como una de las compras más inteligentes de la temporada en la firma británica, ideal tanto para combinar con vaqueros en un contexto casual como para elevarlo con complementos metálicos en un evento nocturno.

Paula Echevarría, con su hija Daniella, en el segundo concierto de Daniella en Madrid. @pau_eche

Toques ochenteros y sello propio

Para adaptar la prenda básica al ambiente festivalero y cañero del concierto de la artista colombiana, la intérprete completó su estilismo con unos pantalones vaqueros de tiro alto con detalles de tachuelas y pedrería en la cintura y en los laterales.

Como toque final, añadió un top/chaleco de red en malla de strass plateada superpuesto sobre el body, un peinado de melena suelta con ondas naturales y un maquillaje enfocado en potenciar su bronceado con tonos tierra.

Body blanco de escote cuadrado, de Primark. Primark

Escote cuadrado

El broche de oro al conjunto lo pusieron unas sandalias y un bolso bandolera con incrustaciones en acabados plateados, pertenecientes a la propia colección de la firma irlandesa de la que la actriz es embajadora e imagen oficial desde 2022.

Una alianza de éxito que vuelve a poner de relieve cómo es posible adaptar con éxito las tendencias a los bolsillos más ajustados.

Más allá de su precio, la elección de este tipo de piezas es todo un acierto estilístico en esta época del año.

El corte de escote cuadrado y el blanco impoluto del tejido consiguen un contraste de luz inmediato sobre la piel, ideal para alargar y potenciar el bronceado que aún conservamos de las semanas de verano.

Además, la estructura ceñida del body recoge y moldea la silueta, ofreciendo una sensación de firmeza y elegancia que se adapta a cualquier tipo de cuerpo sin renunciar a la comodidad.