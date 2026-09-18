Nuria Roca tiene el pantalón de rayas que eleva cualquier look de entretiempo

Con la llegada de septiembre y el comienzo del entretiempo, encontrar prendas que permitan construir looks sofisticados sin renunciar a la comodidad se convierte en una de las grandes prioridades del armario.

Nuria Roca vuelve a demostrar que los básicos pueden tener mucho protagonismo y lo hace con un pantalón de rayas de Laagam que reúne varios de los elementos imprescindibles para esta época del año.

La presentadora ha escogido el modelo Leroy Dar Brown Striped Twill Pants, una propuesta de la firma española que apuesta por un estampado clásico y una silueta de líneas depuradas.

Su precio es de 79,95 euros y se presenta como una de esas prendas versátiles capaces de adaptarse a diferentes estilos y ocasiones.

El pantalón cuenta con talle medio y corte recto, dos características que favorecen una estética equilibrada y atemporal.

Nuria Roca con pantalones de Laagam. Instagram

A ello se suma el estampado de rayas, que aporta verticalidad al conjunto y convierte una pieza aparentemente sencilla en una alternativa mucho más especial para los primeros días de otoño.

El diseño incorpora además dos bolsillos delanteros, un detalle práctico que mantiene la estructura limpia de la prenda.

En la parte frontal, la bragueta se cierra mediante una cremallera y un botón metálico, un acabado que refuerza su estética contemporánea y urbana.

Una apuesta segura para el entretiempo

Las rayas son uno de esos estampados que consiguen mantenerse alejados de las tendencias pasajeras.

Aunque cada temporada se reinterpretan de diferentes maneras, continúan funcionando como un recurso sencillo para aportar personalidad a un estilismo sin necesidad de recurrir a estampados demasiado llamativos.

En el caso de Nuria Roca, el pantalón de Laagam encaja especialmente bien con la estética relajada pero cuidada que suele caracterizar sus elecciones de moda.

Pantalones de rayas. Laagam.

Su corte recto permite combinarlo tanto con prendas más ajustadas como con piezas de silueta amplia, mientras que las rayas hacen que incluso el conjunto más sencillo gane interés visual.

Para un look de diario, puede combinarse con una camisa blanca, una camiseta básica o un jersey ligero.

Si se busca un resultado algo más sofisticado, una blazer estructurada y unos zapatos de tacón pueden convertirlo en una opción perfecta para acudir a la oficina o disfrutar de una comida especial.

Por 79,95 euros, el pantalón de Laagam que ha elegido Nuria Roca se presenta así como una inversión versátil para el armario de nueva temporada.

Una de esas prendas que demuestran que, cuando se apuesta por un buen corte y un estampado clásico, no hace falta mucho más para conseguir un look elegante.