Nuria Roca tiene el vestido de 139 euros perfecto para una tarde de verano con amigas

Nuria Roca (54 años) vuelve a demostrar que la elegancia no siempre necesita grandes artificios. La presentadora ha elegido un estilismo cómodo y sofisticado para disfrutar de una tarde con amigas, apostando por una de esas prendas que funcionan prácticamente en cualquier ocasión.

Se trata del vestido Antik de Bo Star, un diseño con un precio de 139 euros que destaca por su silueta fluida y por una caída especialmente favorecedora.

La pieza encaja a la perfección con esa estética relajada que se convierte en protagonista durante los meses de verano. Frente a los vestidos más estructurados o los diseños cargados de detalles, el modelo Antik apuesta por la sencillez y por un patrón pensado para acompañar el movimiento del cuerpo.

Su confección en una combinación de crepe y viscosa consigue precisamente ese efecto, aportando ligereza y una caída natural que estiliza sin añadir volumen.

Uno de los principales atractivos del vestido es su silueta lánguida y estilizada. El patrón está diseñado para caer sobre el cuerpo sin marcarlo en exceso, creando un efecto elegante y relajado que resulta especialmente favorecedor.

Nuria Roca con unos amigos en Menorca. Instagram

Una característica que convierte a esta propuesta de Bo Star en una alternativa perfecta para quienes buscan prendas cómodas pero con un acabado sofisticado.

Nuria Roca demuestra además las posibilidades que ofrece este tipo de diseño. Para una tarde entre amigas, puede combinarse con unas sandalias planas y un bolso de verano para conseguir un estilismo desenfadado y fresco.

Sin embargo, la misma pieza puede adquirir un carácter completamente diferente si se acompaña de unas sandalias de tacón, joyas especiales y un bolso pequeño. De esta forma, el vestido se convierte también en una opción válida para una cena o una ocasión más elegante.

La versatilidad es, precisamente, una de las grandes apuestas de Bo Star. La firma plantea sus diseños como prendas capaces de acompañar diferentes momentos del día, desde un estilismo de oficina hasta una celebración especial.

Una filosofía que encaja con las tendencias actuales, en las que cada vez se busca más invertir en prendas que puedan utilizarse en diferentes contextos y no queden limitadas a una única ocasión.

Vestido Antik Bo Star

Otro detalle práctico del vestido es que incorpora un forro interior corto, pensado para aportar comodidad sin restar ligereza al diseño.

De esta manera, la prenda mantiene esa sensación fluida que caracteriza al tejido exterior y resulta especialmente adecuada para las temperaturas más altas.

Con esta elección, Nuria Roca vuelve a confirmar su apuesta por una moda sencilla, elegante y fácil de llevar. El vestido Antik de Bo Star, con un precio de 139 euros, representa a la perfección esa tendencia hacia prendas atemporales que permiten crear diferentes estilismos dependiendo de los complementos.

Una pieza que demuestra que, cuando el patrón y el tejido están bien escogidos, no hace falta mucho más para conseguir un look sofisticado.

Nuria Roca lo convierte así en una inspiración perfecta para esas tardes de verano en las que comodidad y elegancia van de la mano.