Rocío Osorno tiene el vestido de lunares de Zara que ha desatado la locura en las redes: promete agotarse y cuesta 39,95 euros

Basta con que Rocío Osorno (40 años) publique un nuevo vídeo probándose prendas para que las redes sociales ardan y los servidores de la tienda de Inditex comiencen a notar la presión.

En esta ocasión, la creadora de contenido ha compartido un reel en su cuenta de Instagram animando a sus seguidores a elegir sus opciones preferidas de la temporada. Pero ha habido una pieza en concreto que se ha llevado todas las miradas desde el primer segundo: el vestido midi de lunares de Zara.

La propia empresaria no ha dudado en destacar este diseño por encima del resto dentro del abanico de propuestas que mostró a su audiencia.

"No sé cuántos vestidos de lunares de Zara me habré puesto a lo largo de todos estos años, pero creo que este primero es de los más estilosos que encuentro de todos. Me parece ideal", ha confesado Osorno.

Un diseño midi muy favorecedor

El modelo, bautizado como Vestido midi lunares hombreras, destaca por un patrón pensado para estilizar la figura.

Cuenta con un femenino escote en pico, manga sisa y unas estructuradas hombreras a contraste, en tono blanco con lunares negros, que aportan volumen y equilibrio a la zona superior.

Rocío Osorno, con un vestido de lunares de Zara en sus redes sociales. @rocioosorno

Además, incorpora frunces laterales en la cintura que se ciñen a la silueta de forma elegante y un cierre en la espalda mediante cremallera oculta en la costura, garantizando un ajuste impecable.

El vestido es una propuesta sofisticada que destaca por su corte midi, su escote en pico y un diseño de manga sisa pensados para favorecer la silueta.

Disponible por un precio de 39,95 euros, la prenda reinterpreta el clásico estampado de lunares aportando un toque moderno y estructurado.

Vestido de lunares de ZARA. ZARA

La reina de las tendencias 'low cost'

El romance de Rocío Osorno con los estampados de lunares viene de lejos, pero su capacidad para hacer virales este tipo de piezas sigue intacta.

Aunque en el vídeo repasa hasta ocho estilismos diferentes, incluyendo un alabado mono azul noche con doble capa en el pecho, ha sido la propuesta clásica reinterpretada en clave moderna la que promete colgar el cartel de sold out en cuestión de días.

Si algo queda claro tras el último éxito de la sevillana, es que el estampado de lunares se resiste a abandonar el armario y que, cuando lleva el sello de Zara y el visto bueno de Osorno, volar de las estanterías es solo cuestión de tiempo.