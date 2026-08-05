Violeta Mangriñán deslumbra con el vestido lila de lentejuelas que convierte cualquier cena en un look de impacto

Violeta Mangriñán ha vuelto a dejar claro que las noches especiales merecen estilismos a la altura.

La influencer eligió un llamativo minivestido de Handover para una de las cenas más románticas de su viaje junto a su pareja, Fabbio, una escapada muy especial que ambos realizan cada año para celebrar su aniversario y que consideran su particular "viaje de novios".

Fiel a su estilo, Violeta apostó por un diseño que combina sensualidad, tendencia y un marcado aire dosmilero, convirtiéndose en uno de los looks más comentados de sus vacaciones.

La pieza elegida es el minivestido Damon, disponible en la plataforma digital The Volte por 128 euros.

Se trata de un diseño que destaca por su personalidad y por la combinación de detalles que lo convierten en una opción perfecta para eventos nocturnos, cenas especiales o celebraciones estivales en las que el brillo cobra todo el protagonismo.

El vestido está confeccionado en un tejido transparente cubierto de lentejuelas, un acabado que crea un efecto luminoso con cada movimiento y aporta un toque sofisticado sin perder frescura.

El color lila, una de las tonalidades que continúa marcando tendencia, potencia ese aire delicado y femenino que caracteriza a la prenda, convirtiéndola en una opción diferente a los clásicos vestidos negros o metalizados para la noche.

Uno de los elementos que más personalidad aporta al diseño son los detalles de encaje en color burdeos, presentes tanto en el busto como en el bajo y los laterales del vestido.

Este contraste cromático rompe con la uniformidad del lila y añade un punto de inspiración lencera que eleva el diseño y lo convierte en una pieza mucho más sofisticada.

Los tirantes finos ajustables, por su parte, permiten adaptar el vestido a la silueta, garantizando un ajuste cómodo y favorecedor.

Violeta Mangriñán completó el estilismo con complementos discretos, dejando que el vestido acaparara toda la atención. Una decisión acertada, ya que se trata de una prenda con suficiente fuerza visual como para convertirse en la auténtica protagonista del look.

Minivestido Damon de Handover. The Volte

Este tipo de diseños demuestran que no hacen falta excesivos accesorios cuando la pieza principal reúne textura, color y detalles capaces de hablar por sí solos.

Con esta elección, la creadora de contenido vuelve a confirmar su habilidad para adelantarse a las tendencias y apostar por firmas que ofrecen diseños con identidad propia.

El minivestido Damon de Handover representa a la perfección esa estética que mezcla romanticismo y atrevimiento, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan un look de invitada diferente o un estilismo especial para las noches de verano.

Una vez más, Violeta Mangriñán demuestra que los momentos más especiales también merecen prendas inolvidables.

Y este vestido, con su brillo, sus transparencias y sus delicados detalles de encaje, reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada.