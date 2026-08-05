Rocío Osorno firma el vestido de invitada que promete convertirse en el más elegante de la temporada

Rocío Osorno con un diseño de su propia firma. Rocío Osorno Studio.

Rocío Osorno (38 años) vuelve a demostrar que nadie conoce mejor las necesidades de una invitada que ella misma.

La diseñadora e influencer ha lucido uno de los diseños más especiales de su firma, Rocío Osorno Studio, confirmando una vez más su capacidad para crear vestidos que combinan sofisticación, feminidad y una impecable confección.

Se trata del modelo Lacería, una propuesta que tiene un precio de 360 euros y que se perfila como una de las grandes apuestas para bodas, celebraciones y eventos de esta temporada.

El vestido destaca por una silueta elegante y muy favorecedora, pensada para realzar la figura con patrones cuidadosamente estudiados.

Su escote palabra de honor deja los hombros al descubierto, aportando un aire refinado y atemporal que nunca pasa de moda.

Este tipo de escote continúa siendo uno de los favoritos entre las invitadas por su capacidad para estilizar el cuello y la parte superior del cuerpo, además de permitir jugar con pendientes llamativos o recogidos elegantes.

Uno de los detalles que hacen único este diseño es el corte asimétrico en la cadera, un recurso que rompe la simetría del vestido y aporta movimiento a la silueta.

A ello se suman unos tirantes de gasa a modo de lazada, un elemento delicado que añade un toque romántico y permite transformar el diseño con un acabado mucho más etéreo.

Rocío Osorno con el vestido Lacería de su nueva colección. Rocío Osorno Studio.

Esta combinación de estructura y ligereza refleja a la perfección la filosofía de Rocío Osorno Studio, donde cada detalle está pensado para conseguir un equilibrio entre tendencia y elegancia.

La pieza está confeccionada en una cuidada mezcla de guipur y crepé al tono, dos tejidos que aportan riqueza visual y una caída impecable. El guipur introduce textura y sofisticación, mientras que el crepé garantiza una silueta limpia y favorecedora.

La protagonista del diseño es también su falda de corte capa con cola, elaborada en gasa a juego y completamente forrada.

Este acabado proporciona un movimiento espectacular al caminar y convierte el vestido en una opción perfecta para quienes buscan un look con presencia sin renunciar a la comodidad.

Con un largo de 120 centímetros desde la cintura, el diseño consigue un efecto estilizado y elegante que resulta ideal para ceremonias tanto de día como de tarde.

Su patrón fluido permite acompañar el movimiento de forma natural, haciendo que cada paso destaque por la ligereza del tejido y la delicadeza de la cola.

Con este diseño, Rocío Osorno vuelve a consolidar su firma como una de las grandes referencias de la moda de invitada en España.

El vestido Lacería reúne todos los ingredientes que buscan quienes desean un estilismo especial: un patrón impecable, tejidos de calidad y detalles que marcan la diferencia.

Una propuesta que demuestra que la elegancia más sofisticada también puede ser contemporánea y que confirma el sello inconfundible de Rocío Osorno Studio en el universo de las invitadas.