El look ibicenco de Violeta Mangriñán que redefine el estilo del verano: es de la firma Charo Ruiz y cuesta 739 euros

Si hay alguien capaz de marcar la pauta estilística de la temporada en redes sociales, esa es Violeta Mangriñán (23 años).

La influencer ha vuelto a enamorar a sus millones de seguidores con una propuesta que respira sofisticación, frescura y la más pura esencia del Mediterráneo.

Para una de sus recientes publicaciones en Instagram, la empresaria ha apostado por una de las joyas de la alta moda Adlib: el vestido largo Ayla de la firma Charo Ruiz.

Violeta Mangriñán, en una imagen de sus redes sociales. @violeta

Fundada en Ibiza en 1989, la marca es un referente indiscutible del lujo estival. El modelo Ayla, confeccionado en una mezcla de 70% algodón y 30% poliéster, combina la maestría artesanal del bordado inglés con una silueta contemporánea pensada para estilizar la figura.

La prenda cuenta con un cuerpo encorsetado de tirantes anchos y escote recto, que da paso a una falda asimétrica de bajo en picos. Sus cuidados motivos troquelados crean un sutil juego de transparencias, aportando dinamismo y ligereza a cada paso.

Más allá de las tendencias pasajeras, el vestido blanco de aire ibicenco se confirma, año tras año, como un auténtico comodín de fondo de armario.

Vestido largo Ayla, de Charo Ruiz Ibiza, Charo Ruiz.

Este tipo de prendas, cargadas de artesanía, bordados y tejidos livianos, han trascendido modas y épocas para convertirse en el símbolo por excelencia del estío. Su capacidad para evocar una elegancia relajada, luminosa y atemporal garantiza que invertir en un diseño de estas características sea siempre un acierto seguro que perdura verano tras verano.

Fiel a su estilo desenfadado pero refinado, Violeta ha preferido adaptar esta pieza, valorada en 739 euros, a un ambiente relajado.

Así, ha lucido el diseño con su melena suelta de acabado natural y joyería discreta.

Con esta elección, la creadora de contenido demuestra que una prenda de inversión no requiere de grandes artificios para convertirse en la protagonista absoluta de cualquier escapada o velada veraniega.