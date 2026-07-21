Laura Escanes confirma el short blanco de Stradivarius que arrasa este verano: cuesta 12,99 euros y combina con todo

Laura Escanes en una fotografía de sus redes sociales. Instagram

Laura Escanes (30 años) ha vuelto a demostrar que los looks más sencillos también pueden convertirse en una fuente de inspiración.

La creadora de contenido eligió un estilismo cómodo y desenfadado para disfrutar de la final del Mundial entre España y Argentina junto a sus amigos en Menorca, una cita que siguió luciendo con orgullo la camiseta de la selección española de fútbol.

Para completar el conjunto apostó por una prenda low cost que ya se perfila como una de las grandes compras del verano: un short blanco de Stradivarius, actualmente rebajado al 50 % y disponible por 12,99 euros.

Lejos de los estilismos más sofisticados que suele lucir en eventos, Laura volvió a demostrar que el verdadero secreto del estilo está en saber combinar básicos con personalidad.

En este caso, el pantalón se convierte en el complemento perfecto para una camiseta deportiva, aportando un toque femenino y fresco que equilibra el carácter casual del look.

Laura Escanes con unos pantalones de Stradivarius. Instagram

El diseño está confeccionado en un tejido de encaje, una de las tendencias que más protagonismo ha ganado esta temporada. Este acabado aporta textura y un aire romántico sin renunciar a la comodidad, convirtiendo la prenda en una opción ideal para los días de calor.

Además, incorpora una cintura elástica, un detalle que garantiza un ajuste cómodo y favorecedor, adaptándose con facilidad a diferentes siluetas.

Otro de los elementos que definen este short son los volantes, responsables de aportar movimiento y un acabado más delicado al diseño.

El modelo también incorpora forro interior, un aspecto fundamental en prendas confeccionadas en encaje, ya que proporciona mayor comodidad y seguridad sin alterar la ligereza del conjunto.

En cuanto a su composición, combina una base de algodón con elastano junto a un encaje de poliamida y elastano, una mezcla que favorece la elasticidad y el confort durante todo el día.

Short pololo encaje. Stradivarius

La elección de Laura Escanes confirma que este tipo de pantalones se han convertido en uno de los grandes imprescindibles del verano.

Su versatilidad permite combinarlos con camisetas básicas, tops de lino, camisas oversize o, como en este caso, con una camiseta de fútbol para conseguir un estilismo relajado y muy actual.

El resultado es un look perfecto para una comida junto al mar, una tarde con amigos o cualquier plan informal durante las vacaciones.

En definitiva, el short de encaje de Stradivarius demuestra que no hace falta realizar una gran inversión para vestir con estilo.

Rebajado hasta los 12,99 euros, se presenta como una de esas prendas que solucionan cualquier look estival y que, gracias a su diseño cómodo y femenino, promete convertirse en un básico del armario.

Laura Escanes confirma así que la moda más apetecible del verano también puede encontrarse entre las rebajas.