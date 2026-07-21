El armario de Luis de la Fuente: esta es la firma y las prendas que han definido su estilo durante el Mundial

Luis de la Fuente con prendas de elPulpo. Cedida a EL ESPAÑOL.

Durante el campeonato, Luis de la Fuente (65 años) ha captado la atención dentro y fuera del terreno de juego, considerándolo uno de los hombres mejor vestidos del momento gracias a una estética reconocible.

Un estilo propio basado en la calidad de los tejidos, el equilibrio entre lo clásico y lo actual, y una manera de entender la moda masculina donde la comodidad no está reñida con la sofisticación.



Como embajador global de elPulpo, Luis de la Fuente mantiene una estrecha vinculación con la firma gallega, compartiendo una misma forma de entender la moda basada en la autenticidad, la calidad y el compromiso.

Su apuesta por elPulpo refleja también su apoyo a la marca España, a través de una firma con identidad propia y con carácter, inspirada en un estilo de vida atlántico donde conviven diseño, funcionalidad y naturalidad.

Luis de la Fuente con prendas de elPulpo. Cedida a EL ESPAÑOL.

El armario de De la Fuente se construye alrededor de piezas esenciales capaces de adaptarse a diferentes momentos.

La americana se convierte en una de sus prendas clave, reinterpretada desde una perspectiva más actual gracias a tejidos ligeros y estructuras más flexibles que aportan movimiento y naturalidad.

Los tonos azul marino, beige y blanco protagonizan sus elecciones, creando una paleta cromática sobria y sofisticada que transmite seguridad y serenidad.

A esta base se suman prendas casuales como camisetas, polos, pantalones chinos y zapatillas, elementos que aportan un carácter más cercano y contemporáneo a sus estilismos.

Su gran virtud estilística reside en la capacidad de combinar códigos aparentemente opuestos: la precisión de la sastrería con la comodidad del sportwear, dando lugar a una imagen equilibrada, elegante y fácil de reconocer.

Luis de la Fuente con prendas de elPulpo. Cedida a EL ESPAÑOL.

Uno de los estilismos más representativos del Míster estuvo formado por una americana de punto jersey azul marino, combinada con un pantalón técnico ultraligero, una camiseta azul marino con bordado del logo en contraste y las zapatillas EP Lourido.

Un conjunto monocromático que actualiza la sastrería tradicional desde una perspectiva más urbana y funcional.

En otro de sus looks, el seleccionador apostó por una americana de pata de gallo con lino beige, combinada con el polo "Ganar, ganar y volver a ganar", el pantalón chino RFEF beige y las zapatillas EP Canide de piel vuelta.

Una propuesta que combina texturas naturales, tonos neutros y prendas atemporales.

La conexión entre Luis de la Fuente y elPulpo va más allá de la moda.

Ambos comparten una visión basada en la autenticidad, la humildad y el compromiso, valores que han acompañado al seleccionador durante toda su trayectoria.