Sassa de Osma reinventa el mito de Brigitte Bardot con un bikini 'low cost' de Calzedonia

Consagrada como uno de los grandes referentes de la elegancia atemporal y el lujo silencioso, Sassa de Osma (38 años) ha conquistado las redes sociales con su última elección playera.

Lejos de optar por firmas inaccesibles, la aristócrata ha demostrado que el estilo no está reñido con el precio al lucir un sofisticado conjunto de Calzedonia que ya promete convertirse en el bestseller de la temporada.

Se trata del modelo Green Vichy, un diseño que rescata el icónico estampado de cuadros que popularizó Brigitte Bardot en los años 50, pero reinterpretado en una clave texturizada, natural y rabiosamente tendencia.

Sassa de Osma, en sus redes sociales, con un bikini de Caldedonia. @sassadeo

Las claves del conjunto

El look de baño de Sassa de Osma destaca por su equilibrio entre el romanticismo retro y el minimalismo moderno, dividido en dos piezas clave.

Por un lado, el top Balconette, con forma de balcón. Valorado en 35 euros, cuenta con un escote sutil, copas extraíbles y un aro diseñado para garantizar una sujeción excelente. Su patrón está pensado para adaptarse con total naturalidad y comodidad a todo tipo de tallas, realzando el pecho sin perder un ápice de elegancia.

Por otro lado, la braguita de talle alto. Con un precio de 25 euros, esta prenda es el verdadero secreto del efecto estilizado del conjunto.

Confeccionada con una cintura ligeramente redondeada en la parte frontal, permite jugar con el diseño para llevarla en su versión clásica o elevarla sobre la cadera para alargar ópticamente las piernas. Al estar totalmente forrada y contar con costuras invisibles, ofrece un acabado limpio y ultra favorecedor.

Bikini de cuadros Vichy de Calzedonia. Calzedonia.

El secreto está en el 'Seersucker'

Más allá del favorecedor tono verde y blanco, el verdadero acierto de este bikini de Calzedonia reside en su tejido: el seersucker.

Este material, caracterizado por su delicado efecto en relieve y su textura rugosa, no solo aporta un toque diferenciador y premium a las prendas, sino que además se adapta a la silueta de forma impecable sin oprimir.

Con un precio total de 60 euros, Sassa de Osma confirma que el bikini 'oficial' del verano es clásico, cómodo y, sobre todo, texturizado. A las amantes de la moda: tomad nota. Todo apunta a que el modelo Green Vichy colgará el cartel de "agotado" más pronto que tarde.