Así es el básico que ha conquistado a María García de Jaime y cuesta menos de 18 euros

María García de Jaime (28 años) vuelve a confirmar que las prendas más sencillas son, en muchas ocasiones, las que mejor funcionan a la hora de construir un armario versátil.

En uno de sus últimos estilismos, la influencer ha apostado por un top básico de algodón de Escorpion en el color estrella de la temporada: el amarillo mantequilla.

Disponible por 17,90 euros, esta camiseta demuestra que no hace falta recurrir a diseños complejos para conseguir un look actual y sofisticado.

Además, la firma la comercializa en siete colores, lo que la convierte en uno de esos básicos que merece la pena tener en varias versiones.

Si hay un tono que ha conquistado las colecciones de primavera-verano este año, ese es el amarillo mantequilla.

María G. de Jaime con un blusa de Escorpion. Instagram

Más suave y elegante que el amarillo tradicional, se ha convertido en uno de los colores favoritos de prescriptoras de moda e influencers por su capacidad para aportar luminosidad al rostro y combinar fácilmente con prendas en blanco, denim, marrón chocolate, negro o incluso burdeos.

María G. de Jaime vuelve a demostrar el potencial de esta tonalidad con un look tan sencillo como efectivo.

La prenda elegida es la camiseta Isabel, un diseño de líneas minimalistas pensado para convertirse en un auténtico fondo de armario.

Su estética limpia permite integrarla fácilmente en estilismos muy diferentes, desde conjuntos informales con vaqueros hasta propuestas más sofisticadas con pantalones de lino, faldas midi o trajes de inspiración sastre.

Uno de sus principales atractivos es el escote en pico, un detalle que ayuda a estilizar visualmente el cuello y aporta un toque más femenino al diseño.

Se trata de un acabado especialmente favorecedor, capaz de equilibrar la silueta y de aportar elegancia sin perder la sencillez que caracteriza a la prenda.

El diseño sin mangas la convierte en una opción perfecta para los meses de calor.

Camiseta Isabel de Escorpion. Escorpion

Además de proporcionar una mayor sensación de frescura, permite combinarla cómodamente con americanas ligeras, camisas abiertas o cárdigans cuando bajan las temperaturas al final del día, multiplicando así las posibilidades de uso.

Su corte cómodo y versátil responde precisamente a esa tendencia que apuesta por prendas funcionales capaces de acompañar diferentes momentos del día.

Es una camiseta pensada para convertirse en uno de esos básicos que solucionan cualquier estilismo sin renunciar a la elegancia.

Con esta elección, María García de Jaime vuelve a poner el foco en la importancia de construir un armario equilibrado, donde las prendas esenciales tienen tanto protagonismo como las piezas más llamativas.

La influencer demuestra que un diseño minimalista, bien confeccionado y en un color tendencia puede convertirse fácilmente en el centro de cualquier look.

En definitiva, la camiseta Isabel de Escorpion reúne todas las claves para triunfar esta temporada: un diseño atemporal, un tejido cómodo, un favorecedor escote en pico y el amarillo mantequilla, el color que se ha convertido en el gran protagonista del verano.

Una compra asequible que promete convertirse en uno de los básicos más utilizados del armario.