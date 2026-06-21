Ni liso ni aburrido: Nuria Roca enamora con un top de estampado tropical que vas a querer clonar este verano

Nuria Roca, en el plató de 'El Hormiguero'. @nuriarocagranell

Hay quien prefiere ir sobre seguro frente a las cámaras, y luego está Nuria Roca (54 años).

En su última intervención en el plató de El Hormiguero, la comunicadora decidió salirse por completo de su guion estilístico tradicional, demostrando que un estampado súper llamativo y la sofisticación pueden convivir en un mismo estilismo.

Lejos de la sobriedad extrema o los colores bloque recurrentes, la valenciana apostó por una explosión visual que no ha pasado desapercibida.

Nuria Roca, en sus redes sociales. @nuriarocagranell

Las claves del estilismo de Nuria Roca

La gran protagonista de la noche fue una firma con sello español: Coosy. En concreto, lució el top Nila negro (una pieza valorada en 75 euros), una prenda vibrante diseñada para quienes buscan un look con personalidad.

El diseño destaca por su magnético estampado tropical artístico que entrelaza motivos exóticos sobre una base negra, logrando un equilibrio perfecto entre audacia y elegancia.

Su patrón no se queda atrás: cuenta con unas mangas abullonadas estructuradas que inyectan volumen y carácter a la silueta.

Todo ello se complementa por un delicado acabado en el escote que enmarca el cuello aportando un punto muy femenino. Su corte recto, además, ofrece una enorme versatilidad al permitir llevarlo tanto por dentro como por fuera.

Para compensar la fuerza visual del estampado y mantener esa elegancia impecable, la presentadora configuró el conjunto prestando especial atención a los volúmenes y los accesorios:

Por un lado, los pantalones sastre wide leg. Nuria optó por unos pantalones negros de talle alto y corte de pata ancha que estilizaban la silueta y aportaban sobriedad al conjunto.

Top Nila Negro, de Coosy. Coosy.

Un top diseñado para brillar

Por otro lado, el efecto 'cintura de avispa'. Roca consiguió definir la silueta introduciendo el top por dentro del pantalón y añadiendo un cinturón ancho negro con una marcada hebilla redonda.

Especial atención merecen, además, los detalles en rojo fuego. La colaboradora del espacio presentado por Pablo Motos coordinó estratégicamente el color de su labial con el tono de su manicura y pedicura, potenciando de forma sutil las notas cálidas de la prenda de Coosy.

Por último, cabe hablar de su calzado. La valenciana remató el estilismo con unas sandalias de tiras finas negras que dejaban el empeine al descubierto, cediendo todo el protagonismo visual a la parte superior del atuendo.

Aunque el top Nila fue concebido originalmente para lucirse junto a su falda a juego -creando un conjunto de invitada idóneo para bodas, bautizos y comuniones-, el planteamiento de Nuria Roca abre la puerta a estilismos más relajados.

Esta propuesta funciona tanto para un evento formal del fin de semana (combinado con complementos chic) como para una jornada de oficina diferente o una cena especial.

Nuria Roca lo tiene claro: arriesgar con estampados salvajes, cuando el patrón y el tejido acompañan, es siempre un acierto.