La chaqueta denim de Nuria Roca que reinventa el clásico vaquero y cuesta 280 euros

Nuria Roca con blusa de H&M en 'El hormiguero'. Instagram

Nuria Roca (54 años) vuelve a confirmar que las prendas atemporales siguen siendo las mejores aliadas para construir un armario versátil y lleno de estilo.

La presentadora ha apostado recientemente por una pieza que reinventa uno de los grandes clásicos de la moda: una chaqueta vaquera tipo blazer de la firma Manech, disponible en WOW Concept por 280 euros.

Un diseño que combina la esencia casual del denim con la sofisticación de una americana estructurada.

La prenda destaca por su original interpretación del tejido vaquero, uno de los materiales más icónicos y duraderos de la historia de la moda.

En esta ocasión, Manech apuesta por una silueta contemporánea a través de una cazadora tipo blazer de corte oversize, una tendencia que continúa dominando las colecciones de las principales firmas gracias a su capacidad para aportar comodidad y elegancia a partes iguales.

Nuria Roca con una chaqueta de Manech. Instagram

Confeccionada en denim 100% algodón orgánico de origen español, la chaqueta refleja también el creciente interés de la industria por una moda más responsable y consciente.

El uso de algodón orgánico contribuye a reducir el impacto medioambiental asociado a los procesos de producción tradicionales, sin renunciar a la calidad ni a la durabilidad del tejido.

Uno de los aspectos más destacados del diseño es su fabricación íntegramente en España, un valor añadido que pone de relieve la importancia de la producción local y el cuidado artesanal en cada detalle.

La estructura de la prenda aporta presencia y sofisticación, convirtiéndola en una pieza capaz de elevar incluso los estilismos más sencillos.

La firma ha incorporado además unos exclusivos botones elaborados a mano con el logotipo de la marca, un detalle que refuerza el carácter diferencial de la chaqueta y aporta un acabado mucho más cuidado.

Son precisamente estos pequeños elementos los que transforman una prenda aparentemente básica en una propuesta con identidad propia.

Manech 001 Denim D. WOW Concept

El corte oversize permite múltiples combinaciones y se adapta fácilmente a diferentes estilos.

Puede llevarse sobre vestidos fluidos, con pantalones de sastrería, vaqueros rectos o incluso conjuntos más deportivos, demostrando una versatilidad que encaja perfectamente con el estilo práctico y elegante que caracteriza a Nuria Roca.

La presentadora ha demostrado en numerosas ocasiones su preferencia por prendas que equilibran tendencia y funcionalidad, apostando por diseños que pueden mantenerse vigentes temporada tras temporada.

Esta chaqueta de Manech encaja perfectamente en esa filosofía, ofreciendo una alternativa sofisticada al clásico blazer y a la tradicional cazadora vaquera.

En definitiva, la chaqueta denim de Manech que luce Nuria Roca es una prueba de que el vaquero sigue reinventándose año tras año.

Una pieza fabricada en España, sostenible y con una estética contemporánea que confirma que los básicos de calidad continúan siendo la mejor inversión para cualquier armario.