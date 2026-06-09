Tana Rivera reaparece en Sanlúcar con el look que marcará las noches de verano

Tana Rivera (26 años) demuestra, en cada acto público, que es digna heredera de su madre y de su abuela, Cayetana de Alba.

Lo ha hecho este pasado domingo, 7 de junio, en Sanlúcar de Barrameda, a golpe de lección estilística.

Tana ha reaparecido con un conjunto firmado por Antik Batik, que pertenece a colaboración exclusiva de su madre con la firma

Un look que, más que una elección puntual, confirma el vínculo personal y familiar que mantiene con la firma francoindia y que, una vez más, anticipa tendencia.

La hija de Eugenia Martínez de Irujo (57) y Francisco Rivera (52) eligió para la ocasión un estilismo que promete acaparar todas las miradas en verano.

La pieza central del conjunto es la falda Rita, perteneciente a la colaboración exclusiva que su madre firmó para Antik Batik. Una prenda llena de volantes, movimiento y un violeta vibrante que se convierte en protagonista absoluto del look. Su precio: 240 euros.

El conjunto de Tana Rivera. Gtres

La falda, con su silueta fluida y su caída ligera, encaja en esa estética que Tana ha hecho suya: femenina, relajada, con un punto folclórico pero sin caer en el exceso.

Una prenda pensada para bailar, para caminar por la arena o para una cena al aire libre, y que en ella encuentra su mejor escaparate.

Para completar el conjunto, Tana optó por el chaleco corto Zeniba, una pieza de la colección Cabana para Antik Batik de la temporada pasada.

Bordado con motivos florales en pedrería y con un diseño que mezcla lo artesanal con lo sofisticado, el chaleco aporta textura, brillo y un contrapunto perfecto al violeta dominante de la falda. Su precio asciende a 260 euros.

La relación de Tana con Antik Batik no es nueva ni improvisada. La marca forma parte del universo estético de su madre, Eugenia Martínez de Irujo, desde hace décadas.

Eugenia ha sido una de las embajadoras más visibles de la firma en España, y su estilo -mezcla de bohemia chic, colorido y artesanía- encaja de forma natural con el ADN de Antik Batik.

Ese vínculo se consolidó cuando Eugenia lanzó una colección cápsula con la marca, una colaboración que tuvo una acogida notable y que reforzó la presencia de la firma en el mercado español.

Un look que anticipa el verano

El chaleco y la falda que luce Tana Rivera.

La localidad gaditana es uno de los escenarios predilectos de la familia Rivera-Martínez de Irujo, un lugar donde tradición, verano y vida social se mezclan con naturalidad.

Fundada por Gabriella Cortese, Antik Batik es una firma que bebe de la artesanía india, los bordados tradicionales y los tejidos naturales.

Su estética boho-chic ha conquistado a mujeres de todo el mundo, pero en España encontró un altavoz privilegiado en Eugenia Martínez de Irujo. Su hija Tana ha heredado ese gusto por las prendas con historia, por los colores intensos y por los detalles hechos a mano.