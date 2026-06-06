El 'look' urbano definitivo de Amelia Bono: un pantalón de Zara que querrás copiar y cuesta menos de 30 euros

Amelia Bono (45 años) se ha consolidado como una de las máximas referentes de estilo en nuestro país gracias a su innata capacidad para combinar prendas de firmas de lujo con auténticos tesoros low cost.

En una de sus últimas apariciones en redes sociales, la empresaria ha vuelto a desatar la locura entre sus seguidoras al lucir un pantalón que lo tiene todo para convertirse en el 'uniforme oficial' de la temporada: es cómodo, favorece a cualquier silueta y su precio es apto para todos los bolsillos.

Se trata de un diseño de Zara que destaca por su frescura y sofisticación urbana. Con un sutil y veraniego patrón de rayas verticales en tonos suaves, la prenda se postula como la alternativa perfecta a los clásicos vaqueros para sobrellevar las jornadas de calor con un extra de estilo.

Amelia Bono, en sus redes sociales. @ameliabono

Diseño estratégico

La magia de este pantalón reside en su confección. Diseñado con un tiro medio muy equilibrado, cuenta con unos favorecedores bolsillos delanteros y sofisticados bolsillos de plastrón en la espalda, un detalle que realza la silueta de manera natural.

La pernera recta cae con fluidez, aportando ese toque de elegancia relajada que tanto caracteriza los estilismos de Bono.

Además, los acabados están cuidados al milímetro gracias a un sutil cierre frontal estructurado con cremallera, botón interior y gancho metálico, garantizando un ajuste limpio y cómodo en la zona del abdomen.

Pantalón recto de rayas, de Zara. ZARA

Un todoterreno de 29,99 euros

Más allá de su favorecedor patrón, el gran atractivo de esta pieza es su versatilidad. Amelia Bono demuestra que este pantalón se adapta perfectamente a la agenda todoterreno de una madre moderna.

Para planes relajados. En una de sus instantáneas, disfrutando de un partido de pádel de sus hijos, lo combina con un top blanco básico y un chaleco vaquero, logrando un aire deportivo e informal muy chic.

Amelia Bono, en sus redes sociales. @ameliabono

Para una tarde urbana. En clave más sofisticada, lo acompaña con un top blanco asimétrico, un capazo de rafia marrón trenzada y unas gafas de sol, el combo ideal para una terraza o una tarde de compras.

Lo mejor de todo es que esta prenda clave del fondo de armario está al alcance de cualquiera: se encuentra disponible en la web y tiendas físicas de Zara por tan solo 29,99 euros.

Una inversión inteligente, cómoda y con el sello de aprobación de una de las mujeres mejor vestidas del país.