Aitana deslumbra en Sevilla con un diseño de Ze García para su 'Cuarto Azul World Tour'

La nueva era de Aitana (26 años) ha convertido el escenario en un territorio donde la música y la moda se cruzan sin fronteras. Para ello, ha construido un imaginario propio que trasciende el concierto.

En esa narrativa de su primera gira mundial, Ze García ha formado parte del vestuario de la artista con uno de los looks que ha lucido en Sevilla, durante el concierto celebrado este pasado 4 de junio, en ICÓNICA Santalucía Sevilla Fest.

Sevilla ha sido una de las 42 ciudades, entre Europa y América, que Aitana recorrerá durante 2026 y 2027 con Cuarto Azul World Tour, una gira inspirada en su cuarto álbum de estudio.

Con este tour, la artista entra definitivamente en una nueva liga internacional, consolidándose como una de las figuras más ambiciosas del pop europeo actual.

En este contexto, el diseño firmado por Ze García destaca por su cuidada construcción y por una estética romántica reinterpretada desde el atelier del diseñador.

En colaboración con el equipo creativo liderado por la estilista Alba Melendo, el look está compuesto por un body confeccionado en crepé satén color maquillaje con aplicaciones devoradas en chantilly.

También tiene un sobrevestido de tul de seda teñido en el mismo tono y un bolero realizado en las mismas texturas.

El look de Aitana.

El diseño añade una delicada cristalización de Swarovski, que aporta destellos de luz y realza la riqueza de las texturas, configurando un conjunto de tres piezas que ha aportado volumen, delicadeza y sofisticación sobre el escenario.

"El trabajo ha supuesto muchas horas de taller. Aunque a primera vista parecía una pieza sencilla por su formato, ha requerido un desarrollo muy minucioso. Se ha teñido todo al tono exacto maquillaje y se ha trabajado cada capa de texturas con un cuidado extremo", explica Ze García.

El diseñador ha señalado además la inspiración estética del look, vinculada al momento creativo de la artista: "Aitana está en una etapa con una vibra entre sybilla, victoriana y gótica, pero muy luminosa".

"Ese universo encaja perfectamente con lo que trabajamos en el atelier, desde la corsetería hasta los encajes y las mezclas de tejidos".

Asimismo, Ze García ha puesto en valor la colaboración con el equipo creativo del tour y el significado del proyecto a nivel artístico.

"Vestir a Aitana en un momento tan potente de su carrera dentro de una gira mundial tiene un significado muy especial para nosotros. Hemos querido aportar nuestra visión emocional, artesanal y profundamente femenina".

El look se completa con botas de caña alta en color nude, hechas a medida por Hispanitas.

Con esta colaboración, Ze García refuerza su presencia en el universo del diseño vinculado a la música en directo, integrando el trabajo de atelier en uno de los proyectos escénicos más relevantes del panorama actual y acompañando a Aitana en el inicio de la gira.