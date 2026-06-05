Flechazo total: Amelia Bono descubre el top de Zara que estiliza y apaña cualquier 'look' por menos de 20 euros

Consagrada como una de las prescriptoras de estilo más influyentes de nuestro país, Amelia Bono (45 años) tiene la capacidad de convertir en oro todo lo que toca en las redes sociales.

En la mayoría de las ocasiones, cada una de sus publicaciones en Instagram se convierte en un escaparate de tendencias accesibles.

En esta ocasión, la empresaria ha desatado la locura entre sus seguidoras al lucir en sus stories el que promete ser el básico infalible de la temporada estival. Como se puede apreciar en una de sus publicaciones más recientes, se trata de un vibrante diseño texturizado en color verde que destaca por su frescura y sofisticación.

Amelia Bono, en sus redes sociales. @ameliabono

Un top con tejido de lino

Detrás de este codiciado estilismo se encuentra el top tirantes con lino de Zara. El buque insignia de Inditex ha dado en el clavo con una pieza que combina a la perfección la comodidad del tejido rústico con un patronaje de lo más favorecedor.

Tal y como detalla la firma, se trata de un top corto confeccionado con mezcla de lino que cuenta con un favorecedor escote en pico adornado con jaretas y unos tirantes finos ajustables.

Su corte con bajo en evasé aporta un movimiento fluido y un aire lánguido ideal para los días de calor, mientras que el cierre en la espalda con botones ocultos remata la pieza con un toque limpio y minimalista.

Esta exclusiva pieza destaca principalmente por su cuidada confección en lino, un tejido idóneo para combatir las altas temperaturas con absoluta elegancia.

En lo que respecta a su diseño, el modelo estructural presenta un favorecedor escote en pico adornado con sutiles jaretas, tirantes finos que se adaptan a la silueta y un bajo de corte evasé que aporta movimiento.

Todo ello se complementa con un cierre de botones ocultos en la espalda y un precio de salida imbatible de tan solo 19,95 euros.

Top tirantes con lino, de ZARA. ZARA

Cómo combinarlo, según las expertas

Mientras que en el catálogo de Zara proponen un look de estética festivalera y playera combinándolo con pantalones fluidos de tiro bajo y detalles bordados, Amelia Bono ha preferido llevarlo a su terreno urbano y chic.

La influencer ha conjuntado el top con unos pantalones blancos de tiro alto y un cinturón oscuro para enmarcar la silueta, completando el estilismo con unas gafas de sol con montura de carey.

Con un precio imbatible que no alcanza los 20 euros, esta prenda no solo soluciona los estilismos de diario, sino que es perfecta para meter en la maleta de vacaciones.

Avisadas quedáis: el 'efecto Amelia' ya está haciendo de las suyas y las tallas han empezado a volar de la página web.