Virginia Troconis acapara todas las miradas con esta blusa de lunares que te va a crear la necesidad de tenerla

Hace unos días, EL ESPAÑOL informaba del favorecer conjunto que lucía Virginia Troconis (46 años) para acudir a una Comunión. Un dos piezas que enamoró a todo el mundo. Ahora, la empresaria lo ha vuelto a hacer. No en vano, es una de las prescriptoras más importantes del país.

Su último post de Instagram, donde aparece con una blusa azul de lunares firmada por Coosy, ha generado un notable interés entre sus seguidores -cuenta con 270.000 seguidores- y entre quienes siguen de cerca las tendencias de moda nacionales.

La prenda, valorada en 137 euros, pertenece a la colección Coosy x Miguel Palacio, una colaboración que ha revitalizado, si cabe, el protagonismo de la marca gallega en el panorama nacional y en la parcela de las redes sociales.

La blusa, descrita desde la propia web de la firma como "una pieza que combina feminidad, movimiento y sofisticación contemporánea", es un ejemplo del tipo de diseño que ha convertido a Coosy en una de las marcas españolas más reconocibles de la última década.

En las imágenes compartidas por Troconis, la prenda se aprecia en todo su esplendor y "destaca por su fluidez, su juego de volúmenes y un estampado clásico reinterpretado con una mirada moderna".

El tejido ligero, con lunares azules sobre un fondo azul intenso, aporta profundidad visual y un dinamismo que se aprecia especialmente en movimiento.

Uno de los elementos más característicos es su escote con lazada frontal, un detalle que la firma define como “un elemento protagonista que aporta carácter y sofisticación”.

Esta lazada genera un efecto drapeado en la parte delantera, aportando textura y un aire refinado que recuerda a la estética femenina y elegante que ha marcado la trayectoria de Palacio. Las mangas largas, con un volumen suave, completan la silueta y equilibran el conjunto.

La blusa, según la descripción oficial, "permite un movimiento natural del tejido, creando una prenda elegante y cómoda que se adapta con facilidad a diferentes estilos".

La blusa de Troconis.

Esto explica por qué Troconis la ha elegido para un look que combina sencillez y presencia, dos elementos que suelen definir su forma de vestir. Virginia combina el diseño con unos jeans básicos y unas cuñas.

Para entender el impacto de esta prenda, conviene recordar la trayectoria de Coosy. La marca nació en 2011 en Santiago de Compostela con una propuesta clara: moda femenina con personalidad, diseño propio y precios accesibles dentro del segmento medio-alto.

En pocos años, Coosy se convirtió en una de las firmas favoritas de influencers, invitadas a bodas y mujeres que buscaban piezas especiales sin recurrir a las grandes casas de lujo.

Su crecimiento se apoyó en una estética reconocible: colores vibrantes, volúmenes cuidados, patrones femeninos y un estilo que mezcla lo clásico con lo contemporáneo.

La marca apostó desde el principio por la producción local y por colecciones que combinan tendencia y atemporalidad, lo que le permitió consolidarse en un mercado cada vez más competitivo.

La colaboración con Miguel Palacio supuso un paso más en su evolución. El diseñador, conocido por su dominio del drapeado, los volúmenes y la sofisticación elegante, aportó a Coosy una mirada más editorial y un refinamiento que se aprecia en cada pieza de la colección.