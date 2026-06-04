Ni vestido clásico ni traje sastre: Rocío Osorno dicta sentencia con el dos piezas que querrás llevar en tu 'look' de invitada

Rocío Osorno, en una imagen de su firma de moda. Rocío Osorno.

Con la temporada de eventos en pleno apogeo, las redes sociales se han convertido en el escaparate definitivo para encontrar la inspiración perfecta, y Rocío Osorno (38 años) ha vuelto a dar en el clavo con una de las propuestas más espectaculares de su firma.

Se trata del Conjunto Alegra, un dos piezas que equilibra de forma magistral las tendencias contemporáneas con la indumentaria tradicional del sur, posicionándose como la opción predilecta para quienes buscan huir del clásico vestido liso y aburrido.

El alma de este estilismo reside en un sofisticado equilibrio de volúmenes. La pieza base es un vestido midi de gasa, completamente forrado, que destaca por su sensual y elegante escote halter.

Rocío Osorno, en sus redes sociales. @rocioosorno.

Falda canastera

El diseño abraza la figura de forma ceñida hasta la cadera, el punto exacto donde rompe en una espectacular falda canastera.

Este tipo de falda, caracterizada por sus vistosos volantes divididos en particiones -un guiño inconfundible a las raíces flamencas de la diseñadora-, aporta un movimiento fluido y etéreo a cada paso, ideal para acaparar miradas tanto en la ceremonia como en la pista de baile.

El gran acierto del conjunto es el contraste estructural que introduce su pieza superior. Rompiendo con la ligereza de la gasa, el estilismo se remata con una chaqueta de corte goyesco confeccionada en crepé.

Con una hombrera fuertemente estructurada y líneas arquitectónicas de inspiración taurina decimonónica, la chaqueta aporta la rigidez y el empaque necesarios para elevar el look a la categoría de alta etiqueta.

Rocío Osorno, con un diseño de su firma de ropa, el conjunto Alegra. Rocío Osorno.

Radiografía del 'look'

Para las interesadas en emular el estilismo de la sevillana, la firma ha cuidado cada detalle técnico del conjunto.

En primer lugar, los tejidos principales. Se trata de gasa ligera para el vestido y crepé con cuerpo para la chaqueta. Ambas piezas cuentan con forro interior completo para garantizar una caída impecable y máxima comodidad.

En segundo lugar, el ajuste. Al tratarse de tejidos no elásticos (100% poliéster), el patrón está diseñado para esculpir la silueta respetando las medidas exactas. Como referencia, la propia Rocío Osorno (con una altura de 1,73 m) luce la talla 36.

Por último, el precio de venta. El total look se comercializa en su web oficial por 380 euros.

Rocío Osorno, en una imagen de su firma de moda. Rocío Osorno.

El consejo de estilista

Rocío Osorno propone lucir el conjunto con una pamela de paja de ala ancha y pendientes XL texturizados en tonos dorados.

Un combo que equilibra la intensidad del estampado y potencia visualmente el cuello halter del vestido una vez que te quitas la chaqueta durante el banquete.

Cabe destacar que el verdadero valor del Conjunto Alegra reside en su versatilidad. A diferencia de los vestidos de una sola pieza que acaban condenados al fondo del armario tras un único uso, las invitadas de este año buscan opciones reutilizables.

La chaqueta goyesca puede dar una segunda vida combinada con un pantalón de sastre palazzo negro o un vaquero premium para una cena especial, mientras que el vestido halter se defiende por sí solo en cualquier fiesta veraniega gracias al movimiento festivo de sus volantes.

Rocío Osorno no solo vende moda de invitada; redefine las reglas del juego apostando por el carácter, la artesanía visual andaluza y la funcionalidad inteligente.