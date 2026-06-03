El traje de Zara más elegante lo tiene Rocío Osorno y se advierte que puede agotarse en breve

Rocío Osorno (38 años) lo ha vuelto a hacer. La diseñadora e influencer sevillana, consagrada como la prescriptora de moda low-cost más influyente de nuestro país, ha revolucionado Instagram con su penúltima publicación.

En un despliegue de estilo que combina sofisticación, color block y accesibilidad, Osorno ha demostrado por qué cada prenda que toca se convierte automáticamente en un objeto de deseo.

En esta ocasión, la sevillana ha apostado todo al fucsia con un conjunto de dos piezas de Zara que reúne todas las papeletas para convertirse en el uniforme oficial de las invitadas perfectas y los eventos de la temporada.

El idilio de Rocío Osorno con la firma estrella de Inditex no es nuevo, pero su capacidad para elevar prendas de gran consumo a la categoría de alta costura sigue sorprendiendo.

En EL ESTILO de EL ESPAÑOL analizamos al detalle el último estilismo de la it-girl, un look vibrante e impecable que puedes conseguir por menos de 130 euros.

El eje central del estilismo es, sin lugar a dudas, una espectacular blazer en color fucsia que destaca por su patronaje vanguardista. Con un precio de 59,95 euros, esta chaqueta rompe con los esquemas del sastre tradicional gracias a sus detalles de diseño.

Según la descripción oficial de la web de Zara, se trata de una prenda "de cuello sin solapa y manga larga con hombreras".

La ausencia de solapas limpia visualmente la zona del escote, cediendo todo el protagonismo a unas hombreras marcadas que potencian la silueta armada, una de las grandes tendencias de las últimas pasarelas internacionales.

El conjunto de Zara que ha lucido Rocío Osorno.

El diseño incorpora un "detalle de cinturón del mismo tejido con hebilla dorada", un accesorio clave que ciñe la prenda a la cintura. La pieza se completa con "bolsillos delanteros con solapa y un cierre frontal con botón forrado a tono".

Para equilibrar la estructura armada de la chaqueta, Rocío Osorno ha optado por un pantalón ancho de pliegues a juego, disponible en la marca por 39,95 euros. Esta prenda destaca por su comodidad sin perder un ápice de elegancia, gracias a un corte holgado.

La firma de Arteixo define la pieza como un pantalón "de tiro alto con pinzas delanteras, bolsillos frontales y pernera ancha". El tiro alto, en combinación con las pinzas, genera un efecto óptico de piernas infinitas que se ve potenciado por la caída del tejido.

Osorno ha acompañado el dos piezas con unas sandalias de la misma firma: el modelo Kitten Efecto Metalizado, cuyo precio es de tan solo 29,95 euros.

Estas sandalias son el calzado idóneo para coronar el traje. El acabado metalizado aporta un toque festivo y nocturno que contrasta a la perfección con la opacidad del traje fucsia.