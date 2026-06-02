Tamara Falcó se marca un 'lookazo' confiando en un vestido de Zara y unas sandalias de Aquazzura

Tamara Falcó (44 años), fiel a su carácter refinado, elegante y siempre medido, ha vuelto a demostrar por qué cada una de sus apariciones en redes sociales se convierte en una pequeña lección de estilo.

El vestido elegido, un diseño de Zara, ha enamorado a sus seguidores por su corte, por su precio y, sobre todo, por la forma en la que Tamara ha decidido reinterpretarlo.

El protagonista del look es un vestido rojo con cuello halter, una silueta que regresa cada verano porque deja los hombros al aire sin recurrir al clásico palabra de honor.

En el caso de Tamara, además, funciona especialmente bien porque estiliza el cuello, despeja la clavícula y concentra la atención en la parte superior del cuerpo, un efecto que se potencia cuando se lleva el pelo pulido o una melena recta como la suya.

El diseño, disponible actualmente en Zara por 35,95 euros, reúne varios de los códigos que están marcando la moda estival.

Presenta frunces delanteros que moldean la figura sin oprimir, una abertura frontal en el bajo que aporta movimiento, cierre lateral con cremallera oculta y un botón en la espalda que remata el escote halter.

El vestido de Tamara Falcó.

La caída del tejido es otro de sus aciertos: no es rígida, pero tampoco excesivamente vaporosa. Envuelve, marca y deja respirar, una combinación que muchas mujeres buscan cuando quieren un vestido de verano que no parezca ni demasiado de fiesta ni demasiado informal.

El modelo original de Zara incorpora una fornitura decorativa en la cadera, una pieza con forma floral que recoge los frunces y añade un punto ornamental.

Al eliminar el adorno, el vestido se acerca a un registro más sobrio y adulto.

El verdadero salto de categoría del look llega en los pies. Tamara ha estrenado unas sandalias de la colaboración entre Aquazzura y Alex Rivière, una alianza que tiene todo el sentido si se piensa en el lenguaje de ambas partes.

Las sandalias.

Aquazzura, la firma fundada por Edgardo Osorio, ha construido su prestigio sobre zapatos que mezclan sensualidad, comodidad y un punto de fantasía que eleva el calzado de lujo.

Alex Rivière, por su parte, representa una forma de vestir pulida, internacional y cada vez más influyente entre las mujeres que buscan inspiración en redes.

Las sandalias elegidas por Tamara tienen estampado animal print, efecto pitón en color camel, silueta destalonada y tacón fino de altura media. El pitón introduce textura y rompe la literalidad del rojo, mientras que el camel evita el contraste duro que aportaría el negro.

Con este traje verde, Tamara Falcó reafirma su posición como una de las mujeres españolas con más influencia estilística del momento.

Su propuesta no solo inspira a quienes buscan ideas para vestir con elegancia, sino que también confirma que los looks bien pensados, sencillos en apariencia y ejecutados con precisión, siguen teniendo un enorme poder de seducción.