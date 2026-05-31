Violeta Mangriñán tiene el vestido de encaje de Zara que promete arrasar este verano por menos de 40 euros

Violeta Mangriñán (32 años) vuelve a demostrar su capacidad para transformar prendas asequibles en auténticos objetos de deseo.

La influencer ha apostado en uno de sus últimos looks por un vestido largo de encaje de Zara, una pieza elegante y sofisticada que confirma el regreso de los tejidos románticos y las siluetas fluidas como grandes protagonistas de la temporada.

Con un precio de 39,95 euros, el diseño reúne todas las claves para convertirse en uno de los vestidos más buscados del verano.

La prenda destaca por estar confeccionada en un delicado tejido tipo encaje, un acabado que aporta textura, feminidad y un aire refinado sin necesidad de grandes artificios.

Violeta Mangriñán con un diseño de Zara. Instagram

El encaje vuelve con fuerza esta temporada reinterpretado desde una perspectiva más minimalista y contemporánea, alejándose de diseños excesivamente recargados y apostando por líneas limpias y elegantes.

El vestido presenta un cuello alto que equilibra perfectamente la transparencia y el romanticismo del tejido.

Este detalle aporta sofisticación al conjunto y crea un contraste muy favorecedor con el diseño sin mangas. La manga sisa, además de aportar frescura, estiliza visualmente la figura y refuerza el carácter ligero y veraniego de la prenda.

Otro de los grandes aciertos del diseño es su bajo acabado en línea evasé, una silueta que aporta movimiento y fluidez al caminar. Este tipo de corte favorece especialmente porque marca la figura sin ceñirse en exceso, consiguiendo un resultado elegante y muy cómodo al mismo tiempo.

El vestido incorpora también un forro interior, un detalle fundamental en este tipo de tejidos para garantizar comodidad y evitar transparencias innecesarias.

El cierre en la espalda mantiene la estética limpia y minimalista del diseño, dejando todo el protagonismo al encaje y a la caída del vestido. Precisamente esa sencillez bien trabajada es una de las razones por las que este tipo de prendas triunfan temporada tras temporada.

Vestido largo de encaje. Zara

Violeta Mangriñán vuelve a apostar así por una moda accesible pero muy efectiva, demostrando que no hace falta recurrir a firmas de lujo para construir looks sofisticados y en tendencia.

Su estilo, cada vez más depurado, encuentra en este tipo de vestidos el equilibrio perfecto entre comodidad, elegancia y actualidad.

Además, se trata de una pieza extremadamente versátil, capaz de funcionar tanto en eventos de verano como en cenas especiales, vacaciones o incluso celebraciones más formales dependiendo de cómo se combine.

En definitiva, el vestido largo de encaje de Zara que luce Violeta Mangriñán es la prueba de que los diseños sencillos, bien ejecutados y con tejidos protagonistas siguen siendo una apuesta segura.

Una prenda femenina, elegante y fácil de adaptar a cualquier ocasión veraniega.