Raquel Sánchez Silva tiene el vestido floral que resume el verano más sofisticado

Hay prendas que no necesitan demasiada explicación porque, de alguna manera, resumen por sí solas todo lo que esperamos del verano: ligereza, color, movimiento y esa sensación de vestir sin esfuerzo. Los vestidos de flores vuelven cada temporada, sí, pero no todos lo hacen con la misma fuerza.

Algunos tienen la capacidad de convertirse en ese look que funciona igual de bien en una escapada junto al mar, en una cena al atardecer o en una celebración estival donde el código de vestimenta pide naturalidad.

Raquel Sánchez Silva (53 años) lo ha demostrado con uno de esos estilismos que condensan a la perfección el espíritu de la temporada. La presentadora ha lucido un vestido largo de estampado floral firmado porCharo Ruiz, la firma ibicenca que desde hace décadas ha convertido la moda mediterránea en un lenguaje propio.

Raquel Sánchez Silva con un look de Charo Ruiz. Instagram

Una pieza de fondo negro, flores vibrantes y silueta femenina que reúne varios de los elementos que más favorecen en verano: escote cuadrado, tirantes, cuerpo ajustado y falda fluida con abertura lateral.

El vestido destaca por ese equilibrio entre lo romántico y lo favorecedor que tan bien define a Charo Ruiz. Su estampado floral en tonos rosas, corales, verdes y amarillos contrasta sobre una base negra que estiliza visualmente la figura y permite que el color cobre aún más protagonismo.

A esto se suma el detalle de encaje en el escote, un guiño muy reconocible dentro del universo de la firma, que aporta delicadeza sin restar frescura al conjunto.

Parte de su efecto favorecedor está precisamente en la construcción. El cuerpo marcado ayuda a definir la silueta, mientras que la falda cae con movimiento sin añadir exceso de volumen.

Vestido largo Maui, de Charo Ruiz. PVP: 596€ Charo Ruiz

La abertura lateral, además de aportar dinamismo al look, alarga visualmente la pierna y convierte el vestido en una opción especialmente versátil para los meses de calor.

Es una de esas piezas que no necesitan grandes artificios para funcionar: basta con unas sandalias de tacón, como hace Raquel, para llevarlo a un terreno más elevado, o con unas alpargatas, para conseguir una versión más relajada.

Charo Ruiz vuelve a demostrar con este diseño por qué su imaginario sigue siendo uno de los grandes referentes de la moda hecha en Ibiza.

La firma, reconocida por su manera de reinterpretar la feminidad mediterránea a través de siluetas ligeras, tejidos delicados, encajes y patrones favorecedores, mantiene intacta esa capacidad de crear prendas que hablan de verano sin caer en lo evidente. Vestidos pensados para moverse, para acompañar el cuerpo y, sobre todo, para disfrutar del verano.