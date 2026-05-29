Amaia Montero conquista la Milla de Oro de Madrid con un impresionante bolso que acapara todas las miradas

Este pasado jueves, 28 de mayo, Amaia Montero (49 años) ha triunfado en el Movistar Arena, en el primero de sus dos conciertos en Madrid -el segundo recital es este viernes, 29-. Horas antes, la artista ha disfrutado de una jornada de compras por la Milla de Oro de la capital.

A nivel de estilismo, la intérprete de Todos estamos bailando la misma canción ha lucido un impresionante bolso que ha acaparado las miradas de todos. Es, sin duda, el complemento estrella de todo su outfit. Se trata de un diseño tipo shopper de Christian Dior, modelo Aquamarina.

El complemento, en color verde agua, está valorado en 3.400 euros. Por otro lado, en lo correspondiente a la ropa, Amaia ha apostado por un look fresco, luminoso y muy acorde con las altas temperaturas que ya se dejan sentir en la capital.

El bolso de Dior de Amaia. Gtres

Ha elegido unos vaqueros oversize, de caída amplia y estética relajada, combinados con una camiseta de algodón en verde lima, un tono vibrante que encajaba a la perfección con su estilo desenfadado.

Para protegerse del sol, Montero ha lucido por una maxi pamela de rafia, adornada con una cinta verde que armonizaba con el resto del conjunto.

El calzado, unas chanclas al tono, ha completado un estilismo que mezcla comodidad, tendencia y un punto de sofisticación veraniega.

Volviendo al bolso, es una de las piezas más reconocibles de la maison francesa. Confeccionado en lona bordada y caracterizado por su diseño estructurado, este modelo se ha convertido en un icono del lujo contemporáneo.

Otra imagen del bolso. Gtres

El shopper, amplio y funcional, es uno de los favoritos de celebrities y prescriptoras de moda por su capacidad, su versatilidad y su inconfundible presencia estética.

Durante su paseo por la Milla de Oro, la compositora ha visitado varias de las tiendas más exclusivas de la zona.

La presencia de Amaia en este enclave madrileño, donde conviven firmas históricas y boutiques de alta gama, no ha pasado inadvertida para los viandantes, que la han reconocido desde la discreción. Ella, por su parte, se ha mostrado cercana y tranquila, ajena al revuelo que suele acompañar sus apariciones públicas.

La ha acompañado un buen amigo. Sea como fuere, el look elegido por la cantante refleja una tendencia clara: la apuesta por la comodidad, esa fórmula que combina prendas básicas con accesorios de lujo capaces de transformar por completo un estilismo.

En este caso, el Dior Aquamarina actúa como pieza central, aportando estructura, color y un toque de exclusividad.