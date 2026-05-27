El pantalón fluido de Rocío Osorno: la tendencia más cómoda y elegante del verano

Rocío Osorno (38 años) vuelve a demostrar que conoce perfectamente las claves de los looks cómodos y sofisticados para el día a día.

En uno de sus últimos estilismos, la influencer y diseñadora ha apostado por una prenda relajada pero llena de personalidad: el pantalón estampado con cinturilla elástica de H&M, una propuesta fluida y versátil que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la temporada.

El diseño, con un precio de 34,95 euros, ya no se encuentra disponible en la web de la firma, aunque todavía puede localizarse en algunas tiendas físicas, algo que ha aumentado todavía más el interés por esta pieza.

Rocío Osorno vuelve así a confirmar su capacidad para convertir prendas accesibles en auténticos objetos de deseo.

Confeccionado en un tejido estampado de mezcla de viscosa, el pantalón destaca por su ligereza y movimiento. La viscosa aporta una caída suave y natural, perfecta para estilismos de entretiempo y verano donde la comodidad es clave sin renunciar al estilo.

El estampado floral mezcla tonos como beige claro, azul empolvado, verde, rojo teja y turquesa, creando una combinación cromática vibrante pero equilibrada que aporta frescura al look.

El modelo presenta un corte holgado y pernera amplia, dos características que dominan las tendencias actuales y que convierten este tipo de pantalones en un imprescindible del armario contemporáneo.

Esta silueta favorece especialmente por su capacidad para estilizar visualmente la figura mientras aporta libertad de movimiento y comodidad.

Además, el pantalón cuenta con un talle alto y una cinturilla elástica revestida, un detalle que mejora el ajuste y refuerza el carácter práctico de la prenda.

Al tratarse de un modelo sin cierre, el resultado es aún más relajado y funcional, perfecto para looks effortless que funcionan tanto en el día a día como en escapadas o planes más informales.

Pantalón estampado con cintura elástica. H&M

Los bolsillos laterales discretos completan el diseño sin romper la fluidez de la silueta, manteniendo la estética limpia y ligera que caracteriza a este tipo de prendas.

Rocío Osorno lo combina con piezas sencillas, dejando que el pantalón sea el auténtico protagonista del estilismo.

Su capacidad para equilibrar prendas llamativas con básicos neutros vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de estilo en redes sociales.

En definitiva, el pantalón estampado de H&M que luce Rocío Osorno confirma que la comodidad sigue siendo una de las grandes tendencias de la moda actual.

Una prenda fluida, fresca y muy favorecedora que demuestra que los estampados también pueden convertirse en básicos imprescindibles del verano.