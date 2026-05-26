El conjunto de Virginia Troconis que será tu aliado en tu próximo compromiso o comunión: es de la firma Coosy

Virginia Troconis (46 años) ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en una de las mujeres más elegantes y seguidas del panorama social español.

Este fin de semana, la venezolana ha compartido en sus redes sociales una serie de imágenes de una celebración muy especial junto a un grupo de amigos, un encuentro en el que también estuvo presente su marido, Manuel Díaz El Cordobés (57).

El look escogido por Troconis ha sido el gran protagonista, y promete ser tu mayor aliado en tu próximo compromiso. Se trata de un conjunto de la firma Coosy que ha generado numerosos comentarios por su sofisticación.

La influencer, que acostumbra a apostar por diseños femeninos, ha optado en esta ocasión por un conjunto perteneciente a la colección Coosy x Miguel Palacio, una colaboración que ha destacado por reinterpretar la elegancia clásica desde una perspectiva contemporánea.

La pieza central del look fue la falda, valorada en 130 euros, un diseño que la propia firma describe como una prenda "sofisticada que combina elegancia contemporánea y un diseño lleno de movimiento".

Confeccionada en un tejido satinado con ligera estructura, la falda destaca por su cintura alta y un drapeado arquitectónico que envuelve la silueta con un juego de pliegues y volúmenes.

Para acompañar la falda, Troconis ha elegido una blusa de la misma colección, con un precio de 99 euros. Se trata de un diseño con lazada que la firma define como "una pieza elegante y contemporánea donde la fluidez del tejido y la pureza de las líneas definen una silueta sofisticada".

El conjunto de Virginia Troconis.

La prenda, creada por el diseñador español Miguel Palacio, refleja una estética depurada en la que los detalles sutiles —como la caída del tejido o la forma en que la lazada enmarca el cuello— aportan personalidad sin recargar el conjunto.

La colección Coosy x Miguel Palacio ha sido una de las más comentadas de la temporada por su capacidad para unir el ADN de la firma -frescura, feminidad y versatilidad- con la visión sofisticada y arquitectónica del diseñador.

Las prendas destacan por sus líneas limpias, sus volúmenes estudiados y su apuesta por tejidos con presencia, capaces de transformar un look sin necesidad de grandes adornos.

Que una figura como Virginia Troconis apueste por esta colaboración refuerza su impacto en el panorama de la moda española.

Su capacidad para combinar tendencias con piezas atemporales la ha convertido en un referente para muchas mujeres que buscan inspiración en estilismos reales, accesibles y adaptables a diferentes ocasiones.