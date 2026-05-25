La moda para hombre se reinventa: así es la colección masculina más urbana y sofisticada de la temporada

La nueva colección de PuroEGO. Cedida a EL ESPAÑOL

La moda masculina vive un momento de transformación silenciosa. Ya no se trata únicamente de recuperar códigos clásicos ni de abrazar las tendencias pasajeras, sino de encontrar un equilibrio entre tradición y funcionalidad.

En ese escenario se mueve con soltura PuroEGO con Neo Archive, su nueva colección, una propuesta que reinterpreta el armario urbano contemporáneo desde una mirada sofisticada, práctica y profundamente actual.

La firma apuesta por un concepto claro: construir un archivo vivo de prendas capaces de evolucionar al mismo ritmo que la ciudad.

La colección convierte la funcionalidad en un elemento de estilo y transforma las siluetas tradicionales en piezas relajadas, cómodas y versátiles. Todo ello sin renunciar a la elegancia, una de las señas de identidad de la marca.

La nueva colección de PuroEGO. Cedida a EL ESPAÑOL

Neo Archive sitúa las prendas exteriores en el centro del discurso estético. Los abrigos de líneas impecables, las parkas técnicas y las bombers de ante se convierten en protagonistas de una colección que entiende el lujo desde una óptica cotidiana.

La sastrería, lejos de desaparecer, evoluciona hacia un lenguaje más flexible gracias a tejidos técnicos y acabados efecto cuero que aportan modernidad y carácter a las prendas.

La propuesta destaca también por su inteligente juego de proporciones. Las capas adquieren un papel fundamental y generan estilismos ricos en textura y profundidad visual.

Las superposiciones de prendas de punto con patrones geométricos, junto a los cárdigans de lana gruesa y las americanas de doble botonadura, crean una narrativa estética donde el clasicismo se encuentra con el espíritu contemporáneo.

En cuanto a la paleta cromática, la colección respira sofisticación. Los tonos tierra dominan gran parte de la propuesta y se combinan con verdes bosque, granates intensos y una sólida base de grises y azul marino.

La nueva colección de PuroEGO. Cedida a EL ESPAÑOL

Una selección de colores sobria, elegante y perfectamente alineada con la idea de un armario versátil y duradero.

Más allá de las tendencias, Neo Archive parece responder a una nueva forma de vestir masculina en la que la comodidad y la estética ya no compiten entre sí.

El hombre actual busca prendas que funcionen en distintos escenarios, capaces de acompañarle desde una jornada laboral hasta una cena informal sin perder identidad ni estilo.

Especial mención merecen los trajes de noche con acabados en terciopelo y las propuestas de punto combinadas con corbata, dos ejemplos que reflejan la intención de PuroEGO de reinterpretar los códigos clásicos sin caer en la nostalgia. La colección no mira al pasado con añoranza, sino como punto de partida para construir una nueva narrativa masculina.

Con Neo Archive, la firma demuestra que el futuro del armario masculino pasa por revisar su propio legado para adaptarlo a las necesidades de una generación que entiende la moda como una extensión natural de su ritmo de vida.