Aitana convierte la estética victoriana en tendencia: así son las exclusivas botas de encaje negro que usa en su gira

La moda también se ha convertido en uno de los grandes lenguajes narrativos de Aitana (26 años) sobre el escenario. La artista catalana, que atraviesa uno de los momentos más ambiciosos de su carrera con su esperado CUARTO AZUL WORLD TOUR, ha vuelto a demostrar que cada detalle de su universo visual está cuidadosamente medido.

Y esta vez lo ha hecho de la mano de Hispanitas, la firma alicantina que ha diseñado en exclusiva unas botas custom made inspiradas en la estética victoriana.

La cantante eligió este diseño para acompañarla durante el segundo concierto de su gira en Murcia, una cita en la que el vestuario volvió a convertirse en una pieza fundamental del espectáculo.

Las botas, elaboradas artesanalmente, destacan por su caña alta, el encaje negro y el clásico acordonado frontal, elementos que remiten directamente al imaginario romántico y teatral de la época victoriana, aunque reinterpretados desde una óptica mucho más contemporánea y escénica.

Aitana con botas de encaje de Hispanitas. Instagram

El resultado es una pieza sofisticada y poderosa que encaja perfectamente con la nueva narrativa estética de Aitana.

Con un tacón de 10 centímetros y una silueta estilizada, el diseño aporta dramatismo y carácter a uno de los looks más comentados del arranque de la gira internacional, que llevará a la artista por algunas de las principales capitales de Europa y América entre 2026 y 2027.

Lejos de tratarse de un simple complemento, las botas funcionan como una extensión del propio relato artístico de la cantante. La inspiración victoriana conecta directamente con esa mezcla entre nostalgia, feminidad y oscuridad elegante que está marcando la nueva etapa visual de Aitana.

Una estética en la que abundan las referencias teatrales, los tejidos románticos y las siluetas con cierto aire gótico, pero siempre pasadas por el filtro de la moda contemporánea.

Detrás de esta creación se encuentra además un importante trabajo artesanal. Desde Hispanitas explican que cada par requiere aproximadamente dos días de elaboración, un proceso altamente especializado en el que se cuidan todos los detalles del diseño y la confección.

Botas de encaje negro de Hispanitas.

Un tiempo que refleja el nivel de exclusividad de una pieza concebida específicamente para el directo y para soportar la exigencia física de una gira de grandes dimensiones.

No es la primera vez que Aitana utiliza la moda como herramienta de expresión artística, pero sí una de las ocasiones en las que el calzado adquiere un protagonismo tan evidente dentro del estilismo.

En los últimos años, la cantante ha consolidado una identidad estética cada vez más definida, alejándose de propuestas más comerciales para abrazar una imagen mucho más conceptual y ligada a las tendencias internacionales.

Con esta colaboración junto a Hispanitas, la artista también pone el foco sobre la artesanía española y sobre el papel de las firmas nacionales dentro de la industria musical y de la moda.

Una alianza que demuestra cómo el escenario se ha convertido en una auténtica pasarela donde la música, el diseño y la identidad visual conviven cada vez con más fuerza.

Porque en el universo de Aitana nada parece casual. Y estas botas victorianas no solo elevan el estilismo de su gira, sino que confirman que la cantante entiende perfectamente el poder narrativo de la moda sobre el escenario.