Aitana inaugura su gira mundial con unas botas hechas a medida por Hispanitas

La moda y la música vuelven a encontrarse sobre el escenario de la mano de Hispanitas y Aitana (26 años).

La cantante española ha elegido unas botas custom made diseñadas artesanalmente por la firma alicantina para dar comienzo a su esperado Cuarto Azul World Tour en el Estadio Antonio Peroles de Roquetas de Mar, en Almería.

Una gira internacional que marcará un nuevo capítulo en la trayectoria de la artista y que recorrerá, en un total de 42 shows, algunas de las principales ciudades de Europa y América durante 2026 y comienzos de 2027.

Con esta colaboración, Hispanitas se sitúa en el centro de uno de los fenómenos culturales y musicales más relevantes del panorama actual.

Aitana durante el concierto.

La gira, inspirada en el universo creativo de Cuarto Azul, el cuarto álbum de estudio de Aitana, supone además la primera gran gira mundial de la cantante, con un despliegue escénico concebido para reforzar su evolución artística y estética.

Madrid, Barcelona, París, Londres, Milán, Buenos Aires, Miami o Ciudad de México serán algunas de las ciudades que formarán parte de este recorrido internacional.

Para Hispanitas, participar en este proyecto representa mucho más que una colaboración puntual.

"Crear las botas de la gira de Aitana supone formar parte de un proyecto con una gran carga emocional, creativa y de visibilidad. Es una colaboración que va más allá del diseño: significa caminar junto a una artista que conecta de forma natural con valores que también forman parte de nuestra identidad", explican desde el equipo creativo de la firma.

El diseño de las botas nace de una inspiración claramente victoriana reinterpretada desde una mirada contemporánea.

La silueta de caña alta, acompañada de un tacón de 10 centímetros y un elegante cordonado frontal, se convierte en una pieza con presencia propia, capaz de acompañar el movimiento y la energía de Aitana sobre el escenario sin renunciar a la comodidad.

Así, la piel de vacuno teñida de blanco, las decoraciones con encaje en la parte alta y un minucioso trabajo artesanal dan forma a un diseño pensado para convertirse en protagonista visual de la gira.

Las botas de Aitana.

"Desde el inicio, el objetivo fue crear unas botas con mucha presencia, capaces de acompañar a Aitana sobre el escenario y de convertirse en parte de una historia tan especial como su gira", señalan desde Hispanitas.

"El resultado es un diseño que equilibra lo histórico con lo actual: unas botas sofisticadas, rotundas y delicadas, pensadas para una mujer como Aitana. Una pieza que mira al pasado victoriano, pero habla con un lenguaje completamente contemporáneo", explican.

La pieza ha sido elaborada artesanalmente en un proceso altamente especializado que requiere aproximadamente dos días de trabajo.

La firma ha trabajado cuidadosamente la construcción, el ajuste y la selección de materiales para lograr una bota que combine impacto visual, comodidad y precisión técnica.

"Nos interesaba especialmente la idea del ajuste, del detalle construido con mimo, de una bota que no solo completara un look, sino que tuviera alma propia", destacan desde la marca.

Se trata de una colaboración que refuerza además la creciente conexión entre las firmas de moda españolas y la escena musical internacional.

En un momento en el que los artistas convierten el vestuario en una extensión narrativa de sus proyectos creativos, Hispanitas reivindica el valor de la artesanía y del diseño hecho en España como elementos capaces de dialogar con los códigos de la cultura pop global.

Hispanitas reafirma así su apuesta por "crear piezas con carácter, capaces de adaptarse a momentos únicos y formar parte de historias reales".

Porque, para la firma alicantina "estar presentes sobre el escenario, junto a una artista tan relevante, es una oportunidad para mostrar el universo Hispanitas desde un lugar aspiracional, pero también auténtico y reconocible", concluyen.