Sassa de Osma confía en la firma de moda de María de la Orden para su increíble viaje a Kenia: su elegante conjunto

La imagen más reciente de Sassa de Osma (38 años) en redes sociales la ha consolidado -si es que tenía la necesidad- como un referente de elegancia contemporánea.

Con motivo de su viaje a Kenia, la princesa de Hannover ha enamorado a todos luciendo un conjunto de dos piezas de Philippa 1970, una firma española que reivindica la artesanía y los tejidos naturales desde una perspectiva sofisticada y actual.

El look está compuesto por una chaqueta y un pantalón de lino bordado.

La chaqueta, con un precio de 360 euros, es una de las piezas más llamativas del conjunto.

Según la descripción de la marca, está "confeccionada en lino en tono blanco natural, decorada con delicados bordados geométricos y florales en tonos tierra y verde que evocan un aire artesanal y sofisticado".

El diseño presenta cuello mao y cierre frontal con botones, aportando una estética limpia y refinada.

Las mangas largas y la silueta recta ofrecen comodidad y elegancia, mientras que los bordados cuidadosamente colocados en el delantero, cuello y puños aportan carácter y detalle a la prenda. "Su tejido ligero y natural la convierte en una pieza versátil y atemporal", se agrega.

Es una pieza que podría funcionar tanto en un look urbano como en un estilismo de vacaciones. El pantalón, valorado en 250 euros, completa el conjunto con una armonía impecable. También confeccionado en lino, destaca por su caída fluida y su estética bohemia.

El conjunto que ha lucido Sassa de Osma.

La firma lo describe como un diseño "fluido de inspiración bohemia confeccionado en tejido ligero de lino color marfil. Su silueta recta y amplia estiliza la figura, mientras que la cintura elástica aporta comodidad y ajuste perfecto".

El diseño combina delicados bordados en tonos verdes y burdeos dispuestos en franjas verticales que alargan visualmente la pierna y aportan un aire artesanal y sofisticado.

La firma responsable del look, Philippa 1970, se ha posicionado como una de las marcas españolas más interesantes dentro del lujo artesanal. Fue creada por María de la Orden.

Su filosofía se basa en la recuperación de técnicas manuales, el uso de materiales naturales y la creación de prendas que trascienden las tendencias efímeras.

No es casual que Sassa de Osma, conocida por su gusto por la moda con propósito, recurra a sus diseños.