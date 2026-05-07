Nieves Álvarez tiene la chaqueta militar más elegante: cuesta 398 euros y es de The Extreme Collection

No cabe debate alguno: Nieves Álvarez (52 años) es uno de los grandes referentes de estilo en España. En su último story de Instagram aparece con una chaqueta militar blanca que no pasa desapercibida.

Se trata del modelo Claudia London de The Extreme Collection, una pieza de 398 euros que condensa la esencia de la sastrería artesanal española y que encaja a la perfección con una estética depurada y elegante.

La chaqueta, confeccionada en un blanco absoluto y con un tejido de caída noble, se ha convertido en una de las prendas más reconocibles de la firma.

La chaqueta de Nieves Álvarez.

La marca la define como "una pieza de referencia en nuestra sastrería por su rigor estructural y su fuerte identidad técnica".

El diseño apuesta por una austeridad elegante. Los botones metálicos de aleación, grabados con el logotipo de la firma, refuerzan su carácter militar.

Detrás de esta pieza hay un trabajo artesanal minucioso. The Extreme Collection subraya que sus artesanos son los responsables de que el ajuste sea perfecto y de que la prenda mantenga su pureza estructural.

La Claudia London forma parte de las ediciones limitadas de la casa, lo que garantiza una exclusividad real, alejada de la producción industrial masiva.

"Confeccionada en un tejido de caída noble y un tono blanco rotundo, este diseño adapta los códigos de mando a una silueta femenina y precisa", se expone desde la web.

La chaqueta militar cuesta 398 euros.

Cada chaqueta se concibe como una inversión en diseño y durabilidad, pensada para perdurar en el armario como un referente de elegancia atemporal.

La firma destaca además que la prenda está íntegramente hecha en España, un compromiso con la industria local que queda certificado por la etiqueta ModaEspaña, el sello oficial que garantiza origen y calidad superior.

La historia de The Extreme Collection

Fundada en Madrid hace más de treinta años, The Extreme Collection nació con una idea clara: recuperar la sastrería artesanal y llevarla a un territorio contemporáneo.

Desde sus inicios, la firma se especializó en chaquetas estructuradas, bordados artesanales y patrones de inspiración militar, convirtiéndose en un referente del lujo hecho en España.

Su filosofía se sostiene sobre tres pilares: producción limitada para garantizar exclusividad, fabricación nacional con talleres propios y artesanos especializados, y diseño atemporal pensado para perdurar más allá de las tendencias.

A lo largo de su trayectoria, la marca ha vestido a presentadoras, modelos, actrices y mujeres que buscan prendas con carácter, calidad y un sello reconocible.