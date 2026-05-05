Isabel Díaz Ayuso deslumbra durante su viaje a México con este precioso mono de la firma Panambi

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (47 años), ha iniciado su gira por México con un look impecable, estudiado y en sintonía con las tendencias actuales.

Su primera aparición en la Basílica de Guadalupe ha dejado claro que, además de agenda política, la mandataria madrileña cuida cada detalle de su imagen pública.

A nivel estilístico, ha brillado con un diseño español, un mono largo en tono marfil firmado por Panambi, una de las casas andaluzas que más presencia ha ganado en los últimos años en el circuito de invitadas.

El modelo elegido, llamado Simoneta, es una de las piezas más reconocibles de la firma sevillana. Se trata de un mono confeccionado en viscosa, un tejido fluido que aporta caída y movimiento, ideal para eventos formales y para quienes buscan alternativas al vestido tradicional.

Dos imágenes de Ayuso luciendo su mono de Panambi.

El diseño presenta un escote en pico, hombreras marcadas y una cintura entallada con un discreto cut out lateral que estiliza la silueta sin perder sobriedad.

La parte inferior, de pierna amplia, incorpora un estampado de hojas en tonos verde y negro que aporta contraste y dinamismo al conjunto. La espalda, uno de los puntos fuertes del diseño, incluye un corte original y cierre con cremallera.

El mono está disponible en la web de Panambi desde la talla 34 hasta la 44 y tiene un precio de 250 euros, una cifra que lo sitúa en la franja media del sector de invitada premium.

Su versatilidad lo convierte en una opción recurrente para bodas, bautizos, comuniones o actos institucionales que requieren un equilibrio entre elegancia y modernidad.

El mono que ha lucido Ayuso.

El éxito del look de Ayuso no se entiende sin conocer la trayectoria de Panambi, una marca nacida en Sevilla que se ha consolidado como una de las favoritas entre mujeres que buscan diseños sofisticados, femeninos y con un punto diferencial.

Fundada por las hermanas Lola y Angi, Panambi comenzó como un proyecto pequeño centrado en moda de invitada y pronto se convirtió en un referente gracias a su capacidad para combinar cortes favorecedores, tejidos fluidos y detalles que aportan personalidad sin caer en excesos.

La firma se caracteriza por sus monos estructurados, vestidos de líneas limpias, estampados exclusivos y una paleta cromática que oscila entre los tonos neutros y los colores vibrantes.

Su filosofía se basa en crear prendas que realcen la figura sin sacrificar comodidad, algo que ha conectado especialmente con mujeres que buscan piezas versátiles y atemporales.

Panambi ha logrado posicionarse en el mercado nacional e internacional gracias a su presencia en redes sociales, su tienda online y la visibilidad que le han dado figuras públicas que han apostado por sus diseños en eventos destacados.

Su éxito radica en su capacidad para adaptarse a distintos tipos de cuerpo y en su estética contemporánea, que combina minimalismo en la parte superior con un toque más artístico en la inferior.

Esta gira es la tercera que Ayuso realiza en 2026 y forma parte de una estrategia de proyección exterior que incluye reuniones con empresarios e inversores tanto mexicanos como españoles.

En su agenda figura también un encuentro con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, así como un almuerzo institucional con los gobernadores de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato.