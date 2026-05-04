El polo masculino de Alba Díaz que todas las expertas desean: es de Lacoste y perfecto para conseguir un estilo 'sport-chic'

Alba Díaz (25 años) ha vuelto a captar todas las miradas en una de las citas deportivas más importantes del calendario: el Mutua Madrid Open.

La influencer ha apostado por un look inesperado y muy estiloso en el que el protagonista es un polo de Lacoste, una prenda clásica reinterpretada en clave contemporánea que se adapta a la perfección al ambiente relajado pero sofisticado del torneo.

El modelo elegido es el Lacoste Entry DH5138, disponible por 75,99 euros, un diseño de manga corta con un enfoque deportivo y funcional.

Confeccionado en una mezcla de 61% algodón, 33% poliéster y 6% elastano, el polo destaca por su comodidad y capacidad de adaptación al movimiento, algo clave en eventos al aire libre donde la jornada puede alargarse durante horas.

Gracias a su tejido transpirable y ligeramente elástico, la prenda ofrece una gran libertad de movimiento, convirtiéndose en una opción ideal para días calurosos. Su diseño relajado refuerza esa estética casual que caracteriza a la firma, manteniendo siempre un equilibrio entre funcionalidad y estilo.

Es precisamente esa versatilidad lo que ha hecho que el polo de Lacoste se mantenga como un básico atemporal en el armario contemporáneo.

Sin embargo, lo más llamativo del estilismo de Alba Díaz es la forma en la que ha reinterpretado esta prenda deportiva. La influencer ha decidido llevar el polo sobre un vestido lencero naranja, creando un contraste de estilos que fusiona lo deportivo con lo femenino.

Esta mezcla de capas aporta dinamismo al look y lo convierte en una propuesta mucho más original dentro del típico estilismo de torneo.

Para completar el conjunto, ha apostado por unas botas altas marrones de tacón sensato, un calzado que equilibra la informalidad del polo con un toque más sofisticado. El resultado es un estilismo híbrido que combina comodidad, tendencia y personalidad.

Polo hombre de Lacoste ENTRY. Lacoste

Este tipo de combinaciones refleja una tendencia cada vez más presente en el street style: la mezcla de prendas deportivas con piezas más delicadas o incluso de noche, rompiendo las reglas tradicionales del dress code. En este caso, el polo de Lacoste funciona como nexo entre ambos mundos.

En definitiva, el polo de Lacoste que luce Alba Díaz en el Mutua Madrid Open demuestra cómo una prenda clásica puede reinventarse a través del estilismo.

Versátil, cómodo y con un aire deportivo atemporal, se consolida como una pieza clave para looks que buscan equilibrio entre funcionalidad y tendencia.