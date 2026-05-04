El bolso de Zalando de Laura Escanes que ha usado en Roma: el accesorio que arrasa entre influencers por 18 euros

Laura Escanes (30 años) vuelve a marcar estilo en una de sus escapadas más recientes, esta vez en plena visita a la capital italiana.

La influencer ha viajado a Roma junto a sus amigas influencers Carlota Marañón (28) y Sofía Hamela (28), donde ha compartido momentos de su viaje luciendo un bolso que ha llamado especialmente la atención por su sencillez y precio asequible.

Se trata de un bolso de mano beige de Even&Odd, disponible en Zalando por tan solo 18,79 euros, una cifra que lo convierte en uno de los accesorios más accesibles de su armario reciente.

El modelo también está disponible en color light blue, ampliando sus opciones de combinación para distintos estilos y ocasiones.

Laura Escanes con un bolso de Zalando. Instagram

El diseño del bolso apuesta por una estética minimalista pero funcional. Confeccionado en cuero de imitación tanto en el exterior como en el forro, se presenta como una opción práctica para el día a día, sin renunciar a un acabado cuidado.

Su estructura compacta lo convierte en un complemento ideal para viajes urbanos como el que ha disfrutado la influencer en Roma.

En cuanto a su distribución interior, el bolso cuenta con un compartimento principal amplio y un bolsillo adicional con cremallera, lo que permite organizar objetos personales de forma cómoda y segura.

Este tipo de distribución lo hace especialmente útil para escapadas en las que se necesita llevar lo esencial sin complicaciones.

El cierre mediante imán aporta facilidad de uso, permitiendo abrir y cerrar el bolso de manera rápida, algo muy valorado en accesorios de uso diario.

Bolso de mano - beige de Even&Odd. Zalando

A nivel estético, incorpora detalles como remaches metálicos y una base reforzada, elementos que aportan un punto de estructura y resistencia sin romper la estética limpia del diseño.

Laura Escanes ha optado por combinar este bolso con looks relajados y funcionales durante su viaje, reforzando la idea de que los accesorios sencillos pueden encajar perfectamente en estilismos de inspiración urbana y viajera.

En este contexto, el bolso de Even&Odd se convierte en un aliado ideal para recorrer ciudades como Roma sin perder el estilo.

En definitiva, el bolso de mano de Even&Odd que luce Laura Escanes demuestra que la moda asequible puede ser también práctica y estética.

Un accesorio versátil, ligero y funcional que encaja a la perfección con el ritmo de una escapada entre amigas, donde la comodidad y el estilo van de la mano.