Este es el dos piezas más bonito y primaveral que te hará quedar bien en tus próximos eventos, palabra de Eugenia Osborne

La Feria de Abril es, además de una celebración profundamente arraigada en la tradición sevillana, un escaparate de estilo donde cada año se despliega un desfile de moda que combina lo clásico con lo contemporáneo.

Entre las asistentes que han logrado captar la atención en esta edición, Eugenia Osborne (39 años) ha brillado con luz propia gracias a un look que ella misma ha compartido en su perfil de Instagram y que rápidamente se ha convertido en el centro de todas las miradas.

La hija de Bertín Osborne (71) ha apostado por un conjunto de Hoss Intropia, una firma con la que mantiene una relación estrecha desde hace años y que encaja a la perfección con su estética personal.

Para su jornada en la Feria, Eugenia elige un dos piezas que sintetiza la esencia de Hoss Intropia. Esto es, prendas fluidas, detalles artesanales y una paleta cromática que juega con tonos naturales y metálicos.

La parte superior del conjunto era una blusa bordada estilo kimono en tono verde, confeccionada en un tejido fluido que aporta movimiento y ligereza.

La pieza, que se cierra con tres botones frontales, está pensada para crear un efecto bohemio y elegante, una combinación que Eugenia domina con naturalidad.

Su precio, 129 euros, la sitúa dentro de la gama media de la firma, accesible pero cuidada al detalle.

El kimono, con su aire relajado y su silueta envolvente, se ha convertido en una de las prendas fetiche de la temporada, y Eugenia lo ha llevado con la soltura de quien sabe que la clave del estilo está en la actitud.

La segunda pieza del conjunto era un pantalón bordado con lentejuelas en color dorado, también valorado en 129 euros.

Se trata de un diseño de corte bombacho, con cinturilla ajustada y gomas en el bajo que se adaptan al tobillo.

El vestido de Eugenia Osborne, firmado por Hoss Intropia. Gtres

La elección de Eugenia no es casual. Hoss Intropia es una firma española fundada en 1994 que se ha caracterizado desde sus inicios por una estética bohemia, femenina y con un fuerte componente artesanal.

Sus colecciones suelen apostar por tejidos naturales, bordados hechos a mano y siluetas fluidas que buscan realzar la individualidad de cada mujer.

Tras un periodo de pausa, la marca renació bajo el paraguas del grupo Tendam, manteniendo intacto su ADN y reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la producción responsable.

Una relación consolidada

No es la primera vez que Eugenia apuesta por Hoss Intropia. La influencer y empresaria ha lucido en numerosas ocasiones prendas de la marca, tanto en eventos especiales como en su día a día.

Su vínculo con la firma se ha ido consolidando a través de colaboraciones, apariciones públicas y publicaciones en redes sociales donde muestra cómo integrar sus diseños en looks versátiles y actuales.