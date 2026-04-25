El lujo silencioso de Alba Díaz: el exclusivo bolso de Chanel que combina con un look casual

"Cosas que odio: que me digan que me relaje cuando estoy muy emocionada. Cuando me llaman en vez de mandarme un mensaje. Que den por hecho cómo me siento en vez de preguntarme", ha posteado Alba Díaz (26 años) en sus stories de Instagram.

Acompaña la hija de Vicky Martín Berrocal (53) su escrito -la enumeración de cosas que odia no termina ahí- con un look de lo más casual que ha llamado la atención de sus seguidores.

Para un paseo por Madrid, Alba se inclina por un top de manga corta, en tono verde salvia, un pantalón ancho en color marrón y unos mocasines negros.

Pero si hay una pieza que concentra todas las miradas, es el bolso. Alba luce el Chanel 25 pequeño, uno de los modelos más reconocibles de la firma francesa y también uno de los más deseados de la temporada.

Se trata de un accesorio que condensa buena parte del imaginario Chanel. Según la web de la maison, el modelo está realizado en "piel de ternera granulada y metal dorado".

El bolso cuesta 6.000 euros y constituye todo un lujo silencioso. Chanel sigue siendo una de esas firmas capaces de convertir un complemento en declaración de intenciones, y este modelo encaja a la perfección en esa lógica.

Su tamaño reducido, su estructura compacta y su acabado sofisticado lo convierten en una pieza versátil, pensada para acompañar desde jeans hasta pantalones sastre como los que lleva Alba.

El bolso de Chanel que ha lucido Alba Díaz.

En tiempos en los que la moda oscila entre el deseo de exclusividad y la búsqueda de autenticidad, este look acierta precisamente por no exagerar.

Alba se mueve con solvencia en ese punto medio tan difícil de encontrar: el de quien sabe que un buen bolso puede cambiarlo todo, pero también que el resto del estilismo debe acompañar con acierto.

El resultado es una imagen cuidada, actual y muy meditada, en la que el accesorio de Chanel no compite con la ropa, sino que la corona.

Y ahí reside, quizá, la verdadera virtud del look: en su aparente facilidad. Porque vestir bien, en ocasiones, consiste exactamente en eso.

En elegir una camiseta de color sereno, un pantalón amplio con buena caída, unos zapatos sobrios y un bolso capaz de hablar por sí solo. Alba Díaz lo entiende y lo pone en práctica con la soltura de quien domina el lenguaje de la moda sin necesidad de alzar la voz.