Edurne elige el vestido blanco que todas las expertas desean: un diseño que será tendencia este verano

La cantante Edurne (40 años) volvió a acaparar todas las miradas anoche durante su visita a El Hormiguero en Antena 3, no solo por su cercanía y carisma en la entrevista, sino también por una elección del look que ya apunta a convertirse en uno de los grandes referentes de estilo para el verano.

Con una imagen fresca, sofisticada y plenamente alineada con las tendencias actuales, la artista apostó por un diseño de la firma malagueña Miphai que resume a la perfección la elegancia relajada de la época estival.



El vestido Cataleya Blanco es un modelo que captura la esencia de la feminidad mediterránea en su expresión más pura. La sencillez de un blanco roto luminoso se convierte en la declaración de estilo más poderosa de la temporada, demostrando que, en ocasiones, menos es más.

Edurne con un vestido de Miphai en 'El hormiguero'. Instagram

Sobre el plató, el diseño brilló con luz propia, reflejando naturalidad y sofisticación en cada movimiento de la cantante. La falda, de corte evasé, nace desde un corpiño ajustado y se despliega con suavidad hasta un largo midi, aportando al conjunto una fluidez que transforma cada paso en un movimiento natural.

Esta sensación de ligereza se hizo especialmente evidente durante su entrada al programa, cuando el tejido acompañaba cada gesto con una caída equilibrada y sofisticada.



El escote bardot deja los hombros completamente al descubierto y enmarca la línea del cuello con un detalle de dulzura que potencia la delicadeza sin caer en excesos. A ello se suma un tejido con relieve geométrico que aporta cuerpo y presencia visual sin sacrificar la fluidez de la prenda, logrando un equilibrio ideal entre estructura y ligereza.

Vestido Cataleya blanco, de Miphai. PVP: 179,99 €. Miphai

Un diseño que cuida cada detalle, reforzando la sensación de una prenda pensada para destacar sin esfuerzo. Versátil y atemporal, es perfecto tanto para una boda de día como para un evento al caer la tarde frente al mar, afianzándose como una de las apuestas más acertadas para las citas de los próximos meses.

Sobre Miphai

Nacida en 2019 y fundada por Miro Taboada y Alicia Dávila, la firma malagueña está especializada en vestidos de invitada y novia, y ofrece diseños diferentes que encajan con las invitadas más modernas, sea cual sea su estilo, y siempre fiel a las tendencias de cada temporada.