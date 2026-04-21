Anna Padilla marca la diferencia con el pantalón de esta marca española: el diseño más especial de la temporada

Anna Padilla (29 años) vuelve a demostrar que su estilo se mueve con soltura entre lo cómodo y lo diferencial. En uno de sus últimos looks, la influencer ha apostado por una prenda con fuerte personalidad: el pantalón Balloon Burgundy Blue de Seasons by Macabla, disponible por 95 euros.

Una elección que confirma su afinidad por piezas especiales capaces de transformar cualquier conjunto cotidiano.

El diseño destaca por su pernera tipo globo, una silueta que ha ido ganando protagonismo en las últimas temporadas gracias a su capacidad para aportar volumen y dinamismo al look.

Este corte, más amplio en la pierna y ajustado en la parte superior, no solo resulta cómodo, sino que también crea un efecto visual moderno y desenfadado, ideal para estilismos urbanos con carácter.

Anna Padilla y Laura Escanes en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Uno de los grandes atractivos del pantalón es su estampado de rayas en tonos granate, naranja y diferentes azules, una combinación cromática que aporta energía y originalidad. Lejos de los básicos neutros, esta mezcla de colores convierte la prenda en el centro absoluto del outfit, permitiendo construir looks a partir de ella con gran facilidad.

De hecho, la propia firma lo plantea como una pieza perfecta para combinar con prendas superiores más sencillas, logrando así un equilibrio visual muy efectivo.

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. A pesar de su diseño llamativo, este pantalón puede adaptarse a distintos contextos del día a día: desde un plan informal hasta una jornada más activa en la ciudad.

Anna Padilla lo integra en un estilismo relajado, demostrando que las prendas con personalidad no tienen por qué ser complicadas de llevar.

Además, el modelo está disponible en cinco colores diferentes, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan adaptar esta silueta a su propio estilo.

Pantalón Balloon Burgundy Blue. Seasons by Macabla

La firma también ofrece la opción de adquirirlo tanto online como en tiendas físicas en Madrid, facilitando el acceso a una prenda que ya se perfila como una de las más deseadas de la temporada.

Anna Padilla confirma con esta elección su capacidad para apostar por diseños diferentes sin perder la funcionalidad. Su estilo, siempre cercano y natural, encuentra en este tipo de piezas el equilibrio perfecto entre tendencia y comodidad.

En definitiva, el pantalón Balloon de Seasons by Macabla que luce Anna Padilla es una muestra de cómo el diseño puede marcar la diferencia en un look diario.

Una prenda versátil, original y con carácter que demuestra que salir de los básicos también puede ser una apuesta segura.