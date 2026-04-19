El último capricho de Amelia Bono: un bolso rojo de Chanel 'vintage' perfecto para salir de cena por Madrid

Amelia Bono (45 años) tiene la habilidad de mezclar prendas de distintos estilos y épocas con enorme maestría. Así lo ha demostrado, a través de sus redes sociales, la empresaria e influencer madrileña.

Bono, conocida por su habilidad para mezclar piezas contemporáneas con tesoros vintage, se ha dejado ver en las redes sociales con un look que no ha pasado desapercibido.

Para la ocasión, optó por un conjunto desenfadado pero lleno de personalidad, compuesto por una camiseta gris grafiti, una falda con detalles de encaje negro y unas botas altas de estilo cowboy negras. Sin embargo, el verdadero protagonista de su atuendo fue el bolso que eligió para rematar el estilismo: un Chanel Timeless Classic.

Amelia Bono, en sus redes sociales. @ameliabono

Los detalles del 'capricho' de los 90

Este modelo específico, datado en el año 1991, pertenece a la icónica colección Timeless, una serie que encarna la elegancia duradera de la maison francesa.

El bolso presenta las siguientes características distintivas. En primer lugar, la piel acolchada roja. El icónico pespunte matelassé de Chanel en un tono rojo vibrante aporta sofisticación y un toque de color atrevido a cualquier atuendo.

Otros detalles, propios de este diseño, son el logotipo de la doble CC entrelazada en el cierre de la solapa, los herrajes de la cadena -de un dorado lustroso, y una asa que combina cadena de metal dorado entrelazada con cuero rojo, permitiendo llevar el bolso tanto en la mano como al hombro.

Bolso de mano Chanel Timeless Classic. Collector Square.

Inversión en estilo duradero

El bolso cuenta, además, con el emblemático cierre de metal dorado con el símbolo de Chanel y un bolsillo plano trasero, lo que lo convierte en un must para atuendos urbanos, elegantes y desenfadados a la vez.

La elección de Bono, que ha capturado todas las miradas, subraya la tendencia creciente de la moda circular y la inversión en piezas de lujo de segunda mano.

Un Chanel vintage de 1991 no es solo un accesorio, sino una pieza de coleccionista que revaloriza el look y cuenta una historia.

Con este accesorio, Amelia Bono demuestra que el rojo Chanel es siempre una apuesta segura para una noche de cena en Madrid, especialmente si viene con el sello de un clásico de hace tres décadas.