Andrés Velencoso lanza la nueva campaña de OOTO y estrena su línea de sastrería relajada: los detalles

Andrés Velencoso. en la nueva campaña primavera 2026 con OOTO. Cedida a EL ESPAÑOL

OOTO (Out of the Office), la marca de la que Andrés Velencoso es director creativo, imagen y embajador, presenta su nueva campaña de primavera 2026. Una propuesta que combina moda y narrativa visual para reflejar los distintos climas de la temporada a través de una estética contemporánea y versátil.

La campaña introduce un nuevo formato para la marca: una serie de piezas audiovisuales cortas construidas a partir de pantallas partidas, en las que conviven, por un lado, Andrés Velencoso y, por otro, texturas visuales y sonoras que representan diferentes estados del clima primaveral.

La relación entre ambos planos define cada escena: desde la lluvia hasta momentos más cálidos, donde el vestuario se adapta de forma natural a cada situación.

Así, las prendas acompañan el contexto: desde cazadoras más técnicas pensadas para días inestables, hasta propuestas más ligeras que anticipan el alto verano. Una forma de mostrar la colección desde el uso real, conectando directamente con el ritmo cambiante de la temporada.

Andrés Velencoso en la nueva colección de OOTO. Cedida a EL ESPAÑOL

Soft Tailoring: una nueva forma de entender el traje

Como novedad, la marca introduce la cápsula Soft Tailoring, una nueva categoría dentro de OOTO que marca el inicio de su apuesta por la sastrería. Una reinterpretación del traje desde su propio universo, con propuestas en lana y lino que apuestan por un enfoque relajado y fluido, pensadas para adaptarse tanto a contextos más formales como a combinaciones más informales.

La cápsula se compone de ocho trajes, cuatro modelos más clásicos y cuatro en lino. Piezas con una construcción más relajada, que mantienen la esencia del traje pero se integran de forma natural en un armario contemporáneo.

A esta propuesta se suma el desarrollo de una línea de complementos con corbatas, cinturones y calzado diseñados para acompañar la sastrería y completar el total look.

Vestibilidad contemporánea y materiales naturales

La colección refuerza el ADN de OOTO a través de lavados especiales, tintes en prenda y acabados que aportan un aspecto vivido, construyendo un universo relajado pero cuidado. La propuesta gira en torno a una forma de vestir moderna, con siluetas confort y materiales naturales como el algodón y las mezclas con lino.

La nueva propuesta visual de OOTO. Cedida a EL ESPAÑOL

Sobre la firma OOTO

OOTO (Out of the Office), marca de moda masculina fundada por Andrés Velencoso de la mano de Cortefiel. Dirigida a un público masculino consciente, decidido y disfrutón. Rebeldes con causa que valoran su tiempo y están comprometidos con el planeta.

Su colección, de inspiración mediterránea, está integrada por prendas principalmente casuales. Uno de sus pilares fundamentales es la sostenibilidad, ya que todas sus prendas tienen propiedades sostenibles. La marca está presente en 102 puntos de España y Portugal.