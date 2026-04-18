Rosanna Zanetti eleva el look de entretiempo con la gabardina de Ganni más elegante y atemporal

Rosanna Zanetti (37 años) vuelve a confirmar su posición como uno de los referentes de estilo más elegantes del panorama actual. En uno de sus últimos looks, la modelo ha apostado por una pieza clave del armario de entretiempo: una gabardina con cinturón de Ganni en color camel, una elección que combina a la perfección funcionalidad, tendencia y ese aire atemporal que nunca pasa de moda.

Disponible en Farfetch por 695 euros, este diseño se presenta como una inversión segura para quienes buscan una prenda versátil y duradera.

Confeccionada en algodón orgánico 100%, la gabardina no solo destaca por su estética, sino también por su compromiso con una moda más sostenible. Este material aporta ligereza y comodidad, además de una caída natural que favorece el movimiento.

Rosanna Zanetti con una gabardina de Ganni. Instagram

El tono camel, clásico por excelencia, refuerza su carácter atemporal y facilita su combinación con una amplia gama de colores, desde los más neutros hasta los más vibrantes.

El diseño incorpora un cierre de doble botonadura, uno de los elementos más representativos del trench clásico, que aporta estructura y sofisticación.

A esto se suman las charreteras en los hombros, que evocan el origen militar de la prenda, y las mangas largas anchas, que introducen un toque contemporáneo y relajado. Este equilibrio entre tradición y modernidad es una de las claves del atractivo de la gabardina.

El cinturón ajustable es otro de los grandes protagonistas del diseño. Permite marcar la silueta y adaptar la prenda a diferentes estilos, desde un look más entallado y elegante hasta uno más desenfadado si se lleva suelta.

Además, cuenta con dos bolsillos laterales con ribete, que aportan funcionalidad sin alterar la estética limpia y cuidada del conjunto.

Gabardina con cinturón de Ganni. Farfetch

Rosanna Zanetti ha sabido integrar esta gabardina en un estilismo sencillo, demostrando que una sola pieza puede elevar un look completo.

Su elección refleja una tendencia cada vez más presente: apostar por prendas de calidad que funcionan como fondo de armario y que pueden acompañar durante varias temporadas.

Este tipo de gabardinas se convierten en aliadas perfectas para el día a día, especialmente en épocas de clima cambiante. Funcionan tanto con vaqueros y zapatillas como con vestidos o looks más formales, adaptándose a distintos contextos sin perder elegancia.

En definitiva, la gabardina de Ganni que luce Rosanna Zanetti es mucho más que una prenda exterior: es un símbolo de estilo atemporal, versatilidad y diseño consciente. Una pieza que demuestra que la moda puede ser práctica, sofisticada y sostenible al mismo tiempo.