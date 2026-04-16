Laura Escanes confirma el regreso del total denim con la chaqueta de Boss perfecta para los looks de primavera

Laura Escanes (30 años) vuelve a marcar tendencia con un look que confirma el regreso del denim total como uno de los grandes protagonistas de la temporada.

La influencer ha apostado por un conjunto coordinado en tejido vaquero, compuesto por una chaqueta de Boss en color azul y un pantalón a juego, creando un estilismo equilibrado entre lo casual y lo sofisticado.

La chaqueta, disponible en Zalando por 279 euros, destaca por su reinterpretación del clásico diseño vaquero.

Confeccionada en 100% algodón, presenta una estructura firme pero cómoda, ideal para el día a día.

Su acabado en tono azul "blue six" refuerza ese aire atemporal que caracteriza a las prendas denim, permitiendo integrarla fácilmente en diferentes estilos.

La chaqueta de Laura Escanes en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Uno de los elementos más llamativos de la prenda es su cuello estilo bufanda, un detalle poco habitual que aporta personalidad y un toque distintivo al diseño.

Este recurso no solo añade un punto estético interesante, sino que también introduce una sensación de movimiento y versatilidad, permitiendo jugar con distintas formas de llevar la chaqueta.

El diseño se completa con un cierre mediante cinturón, que permite ajustar la silueta y marcar la figura, alejándose del corte recto tradicional de las chaquetas vaqueras.

Este detalle aporta un aire más sofisticado y femenino, adaptando la prenda a un contexto más urbano y actual. Además, incorpora bolsillos verticales, que suman funcionalidad sin romper la armonía del conjunto.

Chaqueta vaquera de Boss. Zalando

Laura Escanes ha decidido combinar esta chaqueta con un pantalón del mismo tejido y textura, apostando por el total lookdenim, una tendencia que ha vuelto con fuerza en las últimas temporadas.

Este tipo de estilismo, lejos de resultar monótono, permite jugar con proporciones y cortes, creando conjuntos modernos y muy favorecedores.

El resultado es un look versátil que puede adaptarse tanto a planes informales como a citas más urbanas, demostrando que el denim ha dejado de ser un básico exclusivamente casual para convertirse en una opción sofisticada si se trabaja correctamente.

En definitiva, la chaqueta vaquera de Boss que luce Laura Escanes confirma que los clásicos reinventados siguen teniendo un lugar privilegiado en el armario contemporáneo.

Una pieza que combina calidad, diseño y versatilidad, y que demuestra que el total denim sigue siendo una apuesta segura para quienes buscan estilo sin complicaciones.