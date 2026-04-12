Violeta Mangriñán se prepara para el verano: la camiseta de Desigual que desafía las altas temperaturas

Aunque el calendario aún no ha dado paso oficial al verano, las redes sociales ya han encendido la temporada marcando nuevas tendencias.

En este momento de transición, en el que es difícil encontrar la prenda perfecta por las temperaturas cambiantes, Violeta Mangriñán (31 años) vuelve a marcar el camino desde su perfil de Instagram.

La creadora de contenido valenciana, una de las referentes de moda más seguidas del país, ha sorprendido con una propuesta que rompe con lo habitual del armario estival: una camiseta de punto que desafía la idea de que este tejido pertenece solo al invierno.

La prenda, que ha generado una avalancha de preguntas entre sus seguidores, forma parte de la última colección de Desigual, firma inmersa en un proceso de renovación estética en el que Violeta se ha convertido en embajadora natural.

Se trata de un diseño entallado, con cuello chimenea y sin mangas, pensado para adaptarse al calor sin renunciar a la estructura del punto.

La camiseta de Violeta.

Su tejido, con rayas verticales en relieve, aporta volumen, estiliza la figura y se ajusta al cuerpo como una segunda piel.

Uno de los detalles más comentados es la cremallera frontal, que permite abrir o cerrar el escote según el momento, transformando el cuello arquitectónico en una opción más relajada.

Con un precio de 69,95 euros, la pieza encaja en la apuesta de Desigual por un lujo accesible y un diseño distintivo.

Violeta y Desigual

La relación entre Violeta y Desigual se ha consolidado en los últimos años.

Hubo un tiempo en que la firma fundada por Thomas Meyer se asociaba a un barroquismo cromático difícil de encajar en los armarios más minimalistas, pero la entrada en escena de figuras como Mangriñán ha servido de puente para mostrar al mundo la nueva cara de la marca.

Esta alianza estratégica ha permitido que Desigual conecte con una generación que busca autenticidad.

La valenciana ha sido invitada habitual a los desfiles y eventos más exclusivos de la marca, demostrando que su vínculo va más allá de la publicidad convencional para entrar en el terreno de la identidad compartida.