Amelia Bono apuesta por las New Balance de 145 euros de Zalando: las zapatillas cómodas que arrasan en su día a día

Amelia Bono (45 años) vuelve a confirmar su apuesta por la comodidad sin renunciar al estilo en su día a día más familiar.

La influencer ha sido vista recientemente acudiendo a ver jugar al fútbol a su hijo, un plan cotidiano en el que el confort se convierte en prioridad absoluta.

Para la ocasión, ha elegido unas deportivas de New Balance, un modelo ya disponible en Zalando, con un precio de 145 euros, que combina funcionalidad, diseño deportivo y versatilidad estética.

Las zapatillas destacan por su diseño pensado para acompañar el movimiento constante, especialmente en jornadas largas y activas como las de madre al borde del campo.

Amelia Bono con las New Balance en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Fabricadas con material exterior en malla de tejido sintético, ofrecen una estructura ligera y transpirable que favorece la ventilación del pie, algo clave en el uso diario.

El interior, confeccionado en tejido suave, junto con una plantilla textil y suela de fibra sintética, garantiza una pisada cómoda y estable.

Uno de los puntos fuertes del modelo es su función transpirable, que se refuerza con un diseño técnico pero discreto.

La puntera redonda y la forma de tacón plano aportan naturalidad al movimiento, mientras que el cierre con cordones permite un ajuste personalizado.

Además, incorporan detalles calados que no solo cumplen una función estética, sino que también contribuyen a mejorar la ventilación del calzado.

Estas deportivas también incluyen un relleno pensado para proteger del frío, lo que las convierte en una opción ideal para entretiempo o jornadas al aire libre en las que las temperaturas pueden variar.

Su diseño funcional se completa con una estructura ligera que favorece la movilidad, algo especialmente importante en rutinas activas como las de Amelia Bono.

New Balance U1906 - Unisex. Zalando

En términos de estilo, este tipo de zapatillas se han consolidado como un básico imprescindible en los armarios contemporáneos.

Su estética deportiva pero pulida permite combinarlas tanto con looks casuales -como vaqueros, sudaderas o leggings- como con estilismos más relajados y urbanos, adaptándose a diferentes momentos del día sin perder coherencia estética.

Amelia Bono demuestra así que el estilo deportivo sigue siendo una de las grandes tendencias del momento, especialmente en su versión más funcional y versátil.

En definitiva, estas zapatillas disponibles en Zalando se posicionan como una opción ideal para quienes priorizan el confort sin renunciar a un diseño actual y fácilmente combinable.