Así es la lencería de edición limitada favorita de Michelle Salas: el 'balconette' de encaje que realza cualquier escote

Michelle Salas (36 años) domina como pocas el lenguaje de la lencería. En sus últimas publicaciones en las redes sociales, la influencer posa en clave homewear con una taza de café y una bata de seda abierta para ceder todo el protagonismo a una pieza muy concreta.

Se trata del sujetador balconette denise de Seda y encaje Silky Flowers, una de las joyas de la nueva edición limitada de Intimissimi.

Un diseño en color nude, romántico y muy fotogénico que encaja a la perfección con la estética elegante y pulida que caracteriza el feed de la hija de Luis Miguel (55).

Michelle Salas, en una imagen de sus redes sociales. @michellesalasb

Un 'balconette' de edición limitada

El modelo que luce Michelle pertenece a la colección Limited Edition Silky Flowers, con la que la firma italiana del grupo Calzedonia reinterpreta en clave más sofisticada su icónica línea Pretty Flowers.

Es un sujetador balconette con aro y copas sin relleno, confeccionadas en encaje elástico de inspiración floral y rematadas por un festoneado delicado que enmarca el escote.

Sobre la piel, el efecto es de una transparencia controlada: el tul dibuja una cuadrícula sutil y las flores de encaje aportan volumen visual, sin necesidad de acolchados.

El contorno del pecho, en raso de seda elástico a tono, refuerza esa sensación de lencería de lujo cotidiano.

Sujetador Balconette Denise de Seda y Encaje Silky Flowers, de Intimissimi. Intimissimi.

Detalles que marcan la diferencia

Más allá de la estética, el patrón está pensado para realzar el pecho con un resultado natural. Las copas elevan y redondean gracias a su construcción balconette y a una media almohadilla interior de tul, que suma sujeción y comodidad sin convertirse en push up explícito.

Los tirantes, revestidos también de raso de seda, son ajustables en la parte trasera y contribuyen a esa imagen pulida que se aprecia en las fotos de campaña y en las imágenes de Michelle.

En el centro del escote, una pieza en forma de V abre ligeramente el puente y sostiene un charm de corazón con brillos, desmontable gracias a un pequeño mosquetón, que permite pasar de un look más joya a otro más minimal con un solo gesto.

El contorno incorpora una doble capa de tul para reforzar la sujeción manteniendo la ligereza visual, algo especialmente interesante en tallas medias y pequeñas, donde se busca estructura sin sumar grosor.

Sujetador Balconette Denise de Seda y Encaje Silky Flowers, de Intimissimi. Intimissimi

El resultado, tal y como se aprecia en las imágenes, es un sujetador envolvente que define el pecho, lo coloca y crea un efecto volumen muy equilibrado incluso en bustos discretos; justo el tipo de escote que suele preferir Michelle, más cercano a la silueta natural que a las curvas exageradas.

En lo que respecta a su tonalidad, cabe destacar que el tono piel del sujetador contribuye a alargar ópticamente el torso y a fundirse con su color de piel, lo que lo convierte en una pieza extremadamente versátil.

Funciona igual bajo una camisa blanca que como protagonista absoluto de un look lencero para estar en casa o para un underwear as outerwear controlado.

Michelle Salas, que suele apostar por lencería de aire romántico y tonos neutros, encuentra en esta edición limitada un aliado perfecto para su estética: piezas que funcionan en foto, sí, pero que también tienen vocación de fondo de armario.