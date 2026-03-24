El minivestido de Rosalía del que todo el mundo habla: es rosa y cuesta menos de 70 euros

Rosalía (33 años) vuelve a demostrar que su estilo trasciende el escenario y se convierte en una referencia también en su día a día. Tras el concierto de inicio de su gira LUX Tour, la artista fue vista saliendo de su hotel en Lyon con un look que no tardó en captar todas las miradas: un delicado vestido de la firma Susmie's.

Este diseño fue creado en colaboración con su estilista José Carayol. La pieza, conocida como modelo Gardenia, tiene un precio de 69 euros y encarna a la perfección la fusión entre sencillez y sofisticación.

El vestido destaca por su capacidad de fluir con naturalidad alrededor del cuerpo, creando una silueta ligera que transmite serenidad y elegancia atemporal.

Este tipo de diseño, alejado de estructuras rígidas, permite que la prenda acompañe el movimiento con suavidad, aportando una sensación de libertad y comodidad que encaja perfectamente con el estilo desenfadado de Rosalía fuera de los escenarios.

Rosalía con un vestido rosa de Susmie's. Instagram

En cuanto a su estética, el modelo combina tonos de rosa palo y blanco, una paleta suave y femenina que refuerza el aire fresco y delicado de la pieza. Esta elección cromática no solo aporta luminosidad al look, sino que también subraya ese equilibrio entre romanticismo y modernidad que caracteriza tanto a la firma como a la propia artista. ¿El resultado? Un estilismo que parece sencillo a primera vista, pero que está cuidadosamente pensado en cada detalle.

El vestido Gardenia refleja fielmente la esencia de Susmie's: prendas con personalidad, diseñadas para acompañar momentos especiales con naturalidad y estilo. Además, demuestra una vez más que no todo es una prenda que llame la atención, también la actitud con la que se lleva.

En este caso, Rosalía lo convierte en el aliado perfecto para una salida informal tras su primer concierto, demostrando que no hace falta recurrir a grandes artificios para conseguir un look memorable.

Vestido rosa gardenia. Susmie's

La elección de esta pieza también pone de manifiesto la importancia del trabajo conjunto con su estilista, José Carayol, quien consigue traducir la identidad artística de Rosalía en estilismos que funcionan tanto sobre el escenario como fuera de él.

En definitiva, el vestido Gardenia de Susmie's que luce Rosalía es una prueba más de que la moda puede ser sutil, cómoda y poderosa al mismo tiempo. Una pieza que combina sensibilidad y actitud, confirmando que el verdadero estilo reside en la capacidad de hacer de lo sencillo algo extraordinario.