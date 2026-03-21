Sassa de Osma deslumbra en la semana de la moda de Madrid con un caftán de flores tropicales

Sassa de Osma (37 años) se ha convertido en una de las mejores embajadoras de la moda latinoamericana en las pasarelas europeas.

Prueba de ello es su última lección de estilo. Sentada en el front row del desfile de Johanna Ortiz en la semana de la moda de Madrid, la princesa de Hannover eligió el modelo Magdalena, un vestido largo de la diseñadora colombiana que no ha pasado inadvertido.

El diseño es de silueta fluida y estampado botánico exuberante. En el carrete de imágenes, Sassa aparece en el Círculo de Bellas Artes envuelta en este caftán de fondo marfil y grandes flores tropicales.

El vestido, lleno de color en tonos verdes, rojos y naranjas, lo acompaña Sassa con un bolso blanco de líneas puras, de su propia firma, dejando que la pieza sea la auténtica protagonista.

Según describe la propia casa, Magdalena "nos lleva a una exploración poética a lo largo del río: un viaje en el que convergen la historia, la cultura y la naturaleza de Colombia".

"Cada pieza lleva consigo una historia, y refleja el papel del río como la 'arteria principal' de Colombia, donde la biodiversidad, el legado y el espíritu fluyen como uno solo. Ella es río y mujer al mismo tiempo -salvaje y delicada- y fluye con historias, fuerza y alegría", se añade desde la web.

El estampado del vestido que luce Sassa responde a un jardín latinoamericano desplegado en vertical sobre la tela, con hojas de gran formato, flores en pleno estallido cromático y un patronaje tipo kaftán que acompaña el movimiento.

La colección a la que pertenece el vestido, presentada como Spring Summer ’26, rinde homenaje precisamente al río Magdalena, "arteria principal" del país y símbolo de su memoria histórica, desde las culturas prehispánicas hasta la colonización española.

El vestido de Sassa de Osma.

Johanna Ortiz ha trabajado los estampados a partir de paisajes fluviales, relatos ancestrales y botánica autóctona, influida por el realismo mágico y por el trabajo del artista Pedro Ruiz; de ahí que las prendas combinen tonos terrosos y tropicales con una profusión de motivos vegetales.

Johanna Ortiz es una de las voces más influyentes de la moda latinoamericana actual. Nacida en Cali, la diseñadora fundó su firma homónima en 2003 como una pequeña propuesta de ‘resortwear’ centrada en el baño y los vestidos de verano.

Su gran salto internacional llegó en 2014, cuando la plataforma de lujo Moda Operandi incorporó sus prendas al catálogo y puso sus volantes, nudos y estampados tropicales ante el radar de editoras y prescriptoras de todo el mundo.

Desde entonces, la marca ha crecido hasta convertirse en un "global luxury lifestyle brand" con líneas de ready-to-wear, resort, accesorios y hogar, sin perder el anclaje en su país de origen.

Todas las piezas se producen en su taller de Cali, donde trabajan cerca de 500 artesanos -en su mayoría mujeres-, y donde la firma ha creado incluso un espacio formativo para preservar técnicas tradicionales.