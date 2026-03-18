María García de Jaime tiene el conjunto que te hará quedar bien en cualquier compromiso

María García de Jaime en una imagen de sus redes sociales.

María García de Jaime (30 años) ha vuelto a demostrar que domina como pocas el registro casual con un look que convierte dos piezas de Scalpers en un uniforme urbano de nueva temporada.

En su último post de Instagram, la influencer apuesta por un conjunto de líneas limpias, un estilismo que funciona tanto en clave de oficina como para una jornada de recados por la ciudad.

El eje del look es el pantalón Terracota, un diseño de 79,99 euros. Según detalla la firma, está "confeccionado en tejido fluido con estampado de rayas. Corte regular. Tiro medio. Bolsillos frontales inclinados. Cierre con cremallera y enganche".

Sobre el cuerpo, la caída del tejido aporta movimiento y evita rigideces, mientras que el corte regular y el tiro medio construyen una silueta cómoda, pensada para acompañar en el día a día.

El estampado de rayas verticales refuerza esa vocación de prenda estilizada y alarga visualmente la pierna. La paleta terracota, cálida y contenida, permite alejarse del típico pantalón neutro.

En la práctica, se trata de un pantalón que, más allá del look de la influencer, admite variaciones: con camiseta básica y zapatillas para un registro más relajado, o con camisa y mocasines para un contexto algo más formal.

García de Jaime, sin embargo, decide elevar la propuesta con una prenda exterior de carácter: la chaqueta Encerada Bicolor, también de Scalpers, cuyo precio es de 149 euros.

La pieza está "confeccionada en 100% algodón con texturas enceradas. Regular fit. Cuello clásico a contraste. Cierre mediante botones y cinturón. Manga larga y bolsillos frontales de parche".

El conjunto de María García de Jaime.

El cuello a contraste y la construcción bicolor aportan profundidad visual, rompen la uniformidad del bloque y permiten coordinar con otros tonos presentes en el armario.

El resultado es una silueta equilibrada, que se apoya en el cinturón de la chaqueta para modular la forma sin depender de prendas ajustadas. El armario de García de Jaime es reconocible, con predominio de tonos tierra, beiges y marrones, y un uso medido de la tendencia.

El vínculo de María García de Jaime con el universo Scalpers no es puntual. La firma la ha situado de forma recurrente como una de sus embajadoras femeninas de referencia, tanto en aperturas de tienda como en presentaciones de colección.

En diciembre de 2023, por ejemplo, acudió a la inauguración de un nuevo espacio de la marca en Sevilla con un total look firmado por la casa, reforzando públicamente esa vinculación.

Su perfil -joven, madre, empresaria y creadora de contenido- encaja con el target que Scalpers ha ido consolidando en su línea de mujer: consumidoras que combinan prendas de su propia firma con accesorios de lujo y básicos atemporales.