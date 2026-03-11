Copia las sandalias de María Fernández-Rubíes y eleva tu 'look' de invitada: se convertirán en la nueva joya de tu armario

María Fernández-Rubíes (34 años) ha aprovechado su asistencia a la Semana de la Moda de París para desvelar una ilusionante noticia. La influencer, como ha compartido en sus redes sociales -y profundizado en su podcast, Tómatelo con Vino- se convertirá en madre por tercera vez junto a su marido, Manuel Losada.

La creadora de contenido ha compartido la feliz noticia en un Get ready with me para el desfile de Zimmermann, en el que ha coincidido con dos de sus compañeras de profesión, María Pombo (31) y María García de Jaime (30).

Para la ocasión, se ha decantado por un vestido corto de estilo romántico, firmado, como no podía ser de otra manera, por la casa australiana.

Una prenda en color blanco, con estampado floral, escote en pico, mangas abullonadas y detalles de encaje, al que ha dado el toque final con unas llamativas sandalias en color granate que han elevado el look.

Se trata del modelo 'Orchid', valorado en 725 euros. Un calzado joya, de esos que duran toda la vida, que forma parte de la Colección Crucero 2026.

La estructura es minimalista: suela fina, tiras delicadas que abrazan el pie y una pulsera al tobillo que estiliza la silueta. Lo verdaderamente llamativo es el adorno floral tridimensional: un diseño asimétrico de orquídeas confeccionadas en terciopelo.

El tacón, de altura media‑alta y líneas estilizadas, mantiene la proporción entre sofisticación y comodidad, fundamental para una jornada de Fashion Week y, si se diera el caso, para completar un estilismo de invitada.

No es una sandalia básica, sino una estructura pensada para embellecer y elevar el look.

El terciopelo y las flores recuerdan a las sandalias de alta gama de Zimmermann y otras firmas de lujo, que trabajan el zapato como una pieza artesanal.

Las flores funcionan como un broche o un pendiente XXL: aportan volumen, captan la atención y convierten el zapato en el punto focal del look, exactamente igual que haría una joya sobre un vestido sencillo.

Una serie de detalles que siguen la filosofía de la marca, pues Zimmermann ha construido su universo alrededor de los detalles poéticos y de las flores.

Respecto al estilismo de María Fernández-Rubíes, la influencer ha elegido como complemento un bolso tipo clutch en color piel. En cuanto al beauty look, ha optado por un maquillaje en tonos tierra con protagonismo en los labios y la melena recogida en una trenza de medio lado que acentuó aún más el punto romántico de su estilismo.